Quem é Gustavo Prado o guri que ganha espaço no o Internacional

Já são dois gols em dois jogos que estavam encrespados – na partida de ida contra o Maracanã, pela Copa do Brasil, e no jogo contra o Sport, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, Gustavo Prado vem abrindo espaço no time do Internacional em 2025. Meia de origem, o garoto de 19 anos tem sido escalado como atacante pelo técnico Roger Machado. E vem correspondendo.

O camisa 47 já acumula 399 minutos divididos em 11 partidas desde o começo da temporada. Desde sua estreia, em 2024, já são 52 jogos, quatro gols e duas assistências. Com suas últimas atuações, vem garantindo a titularidade.

Camisa 10 técnico

Nascido no Rio de Janeiro em 2005, Gustavo Prado chegou ao Celeiro de Ases em 2023, vindo da Ferroviária, para reforçar o sub-20. No Sul-Americano sub-20 deste ano, Prado só não esteve em dois jogos – os dois contra a Argentina. Marcou um gol e deu uma assistência.

Era visto à época como um camisa 10 com refino técnico, finalização de fora da área, visão de jogo e em desenvolvimento. Com Roger Machado e a ausência de atacantes devido ao acúmulo de lesões, acabou indo para o ataque, onde passou a atuar como ponto. Ora na esquerda, sua preferencial, ora na direita.

Gols na hora certa

A bola entrando, no golaço sobre o Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Em 29 de abril, Prado saiu do banco para marcar o gol no 1 a 0 sobre o Maracanã. Após cruzamento da direita, Wesley cabeceou no travessão e a bola voltou para o camisa 47, que, livre, chutou alto, com raiva, para o fundo das redes.

Neste domingo (26), contra o Sport, o Internacional perdia por 1 a 0 desde os seis minutos do primeiro tempo. Logo aos dois da etapa final, o guri recebeu a bola na esquerda, na ponta da área, cortou para dentro e bateu de direita. A redonda fez uma curva e entrou no canto esquerdo do goleiro. Um golaço.

Ficha técnica

Nome: Gustavo Prado Alves

Gustavo Prado Alves Posição: meia/atacante

Altura: 1m79cm

1m79cm Data de nascimento: 6/6/2005 Cidade: Rio de Janeiro-RJ