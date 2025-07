Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 08/07/2025

O elenco profissional do Atlético-MG treina normalmente na Cidade do Galo. Enquanto isso, o sub-17 busca a primeira vitória como visitante no Brasileirão da categoria. Veja a programação desta terça-feira no Galo.

Agenda

O elenco masculino profissional do Atlético irá treinar na Cidade do Galo às 10h (de Brasília). Arana retornou a treinar com os companheiros e está liberado pelo DM. Enquanto isso, Cuello segue dando voltas no campo. Já Cadu e Carlos Maia ficam na academia.

Galinho

A equipe sub-17 do Atlético entra em campo nesta terça-feira (8), contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão da categoria. A bola vai rolar às 15h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Estreia de um futuro Santo

Neste dia, há 13 anos, o goleiro Victor estreava pelo Atlético, contra a Portuguesa, quando o Galo venceu por 2 a 0, na Arena Independência. A partida foi pela 8ª rodada do Brasileirão de 2012.

Dali em diante, Victor começou a escrever a sua bela história com a camisa atleticana. Sendo um dos principais heróis da Libertadores de 2013, sendo responsável por salvar o Atlético no último lance das quartas de final, defendendo pênalti de Riascos, lance que o rendeu o apelido de São Victor.

Na semifinal, novamente apareceu com fundamental importância. Na disputa de pênaltis contra o Newell's Old Boys, Victor defendeu uma cobrança. Na final, o goleiro novamente defendeu uma cobrança de pênalti, ajudando o Galo a se tornar campeão da América pela primeira vez.

Victor permaneceu no gol atleticano até o começo de 2021, quando decidiu se aposentar do futebol. O goleiro disputou 424 jogos com a camisa do Atlético.

Mas, Victor iniciou uma nova história com o Galo, ainda em 2021, se tornou gerente de futebol do Atlético. Após saída de Rodrigo Caetano em 2024, o ex-goleiro se tornou o diretor de futebol do clube.

Victor Bagy do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

