Bahia x Fortaleza: onde assistir ao duelo pela Copa do Nordeste

Bahia e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela fase quartas de final da Copa do Nordeste 2025, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e pela ESPN (TV fechada).

O Esquadrão, jogando em casa, chega embalado após ótima campanha na fase de grupos, tendo terminado na primeira colocação do Grupo B. Para a decisão valendo vaga na semifinal, o técnico Rogério Ceni não terá Kano e Erik.

Com isso, o provável Bahia tem: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José.

O Leão do Pici, por sua vez, mira arrancada sob o comando de Juan Pablo Vojdovda após primeiro semestre conturbado. A equipe avançou na quarta colocação do Grupo A, com nove pontos.

Vojvoda deve mandar a campo a seguinte escalação: João Ricardo; Mancuso, Brítez (Kuscevic), Gustavo Mancha, Pacheco; Martínez, Pochettino e Matheus Pereira; Marinho, Breno Lopes e Lucero.

Veja mais informações de Bahia x Fortaleza:

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X FORTALEZA

📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

📺 Onde assistir: Premiere e ESPN

🟨 Árbitro: Antônio Dib Moraes

🚩 Assistentes: Márcio Iglesias Araújo e Mauro Cezar Evangelista

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José. (Técnico: Rogério Ceni).

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Brítez (Kuscevic), Gustavo Mancha, Pacheco; Martínez, Pochettino e Matheus Pereira; Marinho, Breno Lopes e Lucero. (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)