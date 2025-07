O desempenho do Flamengo no Mundial de Clubes chamou atenção de todo o mundo e ascendeu o interesse de clubes europeus em atletas do elenco rubro-negro. O Mais Querido vem recebendo sondagens de equipes do Velho Continente por destaques da equipe e jovens jogadores após a disputa do torneio da Fifa, que terminou em eliminação para o Bayern de Munique nas oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️ Contratação de Mikey Johnston indica saídas no Flamengo

Um dos mais observados é o lateral-direito Wesley, que está no radar da Europa desde a última temporada. Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", a Roma prepara uma proposta pelo jogador, que já esteve perto de se transferir para a Atalanta em 2024. Na ocasião, o acordo não avançou por divergências entre os clubes na troca de documentações. O Flamengo pede, no mínimo, 30 milhões de euros (cerca de R$ 191,5 milhões) para liberar o atleta de 22 anos, com contrato até o fim de 2027.

O zagueiro Léo Ortiz também entrou no radar de clubes do exterior. Contratado no início de 2024, o defensor se firmou como titular e vive boa fase no Rubro-Negro, também chegando a vestir a Amarelinha. A diretoria reconhece o interesse crescente, mas não tem planos de negociá-lo no momento, especialmente por se tratar de um reforço recente e com papel relevante no esquema de Filipe Luís. Assim como o caso de Wesley, a Roma é uma das interessadas, além da rival de Turim, Juventus.

continua após a publicidade

Além disso, o Flamengo tem negociações para renovar o contrato de Wallace Yan. O jovem de 19 anos foi uma das surpresas durante o Mundial e ganhou destaque com gols contra Chelsea e LAFC. A extensão de vínculo seria uma medida preventiva para valorizar o ativo e evitar assédio futuro de outros clubes. Atualmente, a multa rescisória do jogador é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) para o exterior e R$ 51 milhões para o mercado interno. O Wolverhampton, da Inglaterra, monitora o atacante, mas não apresentou proposta oficial.

➡️ Ainda sem adeus ao Flamengo, Gerson faz festa de despedida com companheiros

Situação financeira traz tranquilidade ao Flamengo

Os cofres rubro-negros estão cheios para a segunda janela de transferências de 2025. Com a premiação do Mundial de Clubes e as vendas de Gerson e Carlos Alcaraz, o Flamengo acumulou receitas e tem realidade diferente da enfrentada no início do ano.

continua após a publicidade

O Rubro-Negro recebeu R$ 152,6 milhões pela participação e desempenho no Mundial de Clubes, além de R$ 160 milhões (25 milhões de euros) pela venda de Gerson ao Zenit e R$ 96 milhões (15 milhões de euros) — com possibilidade de mais R$ 19 milhões em bônus (três milhões de euros) — pela ida em definitivo de Alcaraz ao Everton.

Desta forma, o Flamengo não vê necessidade de vender atletas do elenco a qualquer custo. A saída de Wesley é a mais provável desde o início da temporada, mas a postura do clube em não aceitar negociações abaixo dos 30 milhões de euros corrobora com o discurso interno. Além do lateral-direito, outros titulares não são considerados negociáveis no momento, mas o clube avaliará propostas que considere financeiramente vantajosas.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo