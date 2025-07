Contratação de Mikey Johnston indica saídas no Flamengo

A provável contratação de Mikey Johnston é forte indício de mudanças no elenco do Flamengo para a sequência da temporada. O atacante irlandês de 26 anos pertence ao West Bromwich e está próximo de ser anunciado, em negociação que custará cinco milhões de libras (cerca de 37 milhões de reais, na cotação atual) ao Rubro-Negro.

A chegada de um jogador para atuar pelas pontas ocorre em meio a incertezas envolvendo atletas da posição, como Michael e Everton Cebolinha. O camisa 19 atraiu o interesse do Al Duhail, do Catar, ainda antes do Mundial de Clubes.

Por sua vez, Cebolinha perdeu espaço com o técnico Filipe Luís e é outro nome que pode deixar o clube, embora ainda não tenha recebido ofertas oficiais. A diretoria avalia o cenário e admite a possibilidade de liberar ambos, caso surjam propostas financeiramente vantajosas.

Mikey Johnston atua preferencialmente pelo lado esquerdo, mas também pode jogar pela direita. Revelado pelo Celtic, marcou quatro gols em 20 jogos pelo West Bromwich na última temporada da Championship inglesa. Com a seleção da Irlanda, balançou as redes três vezes em 11 partidas. Sua contratação foi aprovada pela comissão técnica e pela diretoria de futebol.

O Flamengo planeja pelo menos mais duas contratações nesta janela: outro ponta de velocidade e um meio-campista criativo. A chegada de Johnston aumenta a concorrência nos lados do campo, setor que, além de Michael e Cebolinha, conta com Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. A expectativa é que o acerto com o irlandês seja oficializado nos próximos dias.

