Empoli x Torino: onde assistir ao vivo, horários e escalações

Empoli e Torino se enfrentam nesta sexta-feira (13) em partida que abre a 16ª rodada do Campeonato Italiano de Futebol. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília) no estádio Carlo Castellani, em Empoli, Itália. O confronto será transmitido exclusivamente pela Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

O Empoli chega para o duelo após vencer o Verona por 4 a 1 e garantir a décima posição, com 19 pontos somados. Ainda distante da zona de classificação para as competições continentais, a equipe busca a vitória para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O Torino vem do seu sexto jogo sem vencer na competição. A equipe está com 16 pontos e em 12ª lugar na tabela de classificação.

Tudo sobre o jogo entre Empoli e Torino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Empoli x Torino

16ª RODADA- CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Carlo Castellani, em Empoli, na Itália;

📺 Onde assistir: Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EMPOLI (Técnico: Roberto D’Aversa)

Vásquez; Ismaijli, Viti e Goglichidze; Gyasi, Cacace, Anjorin, Maleh e Pezzella; Esposito e Colombo.

TORINO (Técnico: Paolo Vanoli)

Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Masina e Saúl Coco; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Ricci e Lazaro; Sanabria e Adams.

Empoli e Torino se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Italiano de Futebol. (Arte: Lance!)