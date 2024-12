Destaque brasileiro na Champions League celebra boa fase: ‘Orgulhoso’

Igor Paixão é um dos grandes destaques brasileiros que atuam na Champions League. Autor de um gols dos Feyenoord na vitória por 4 a 2 contra o Sparta Praga, pela sexta rodada, o atacante assumiu o protagonismo da equipe holandesa e soma 15 participações (5 gols e 10 assistências) em 22 jogos na temporada.

Brasileiro é destaque da Champions pelo Feyenoord

Em entrevista ao Lance!, o jogador revelou entusiasmo com a atual fase. Basta anotar um gol ou uma assistência para que Paixão iguale os números da temporada passada, com uma quantidade menor de partidas disputadas.

— Estou muito orgulhoso do desempenho da equipe! Feliz demais por marcar meu primeiro gol na Champions League. Agora é voltar as atenções para a Eredivisie, e depois voltaremos a pensar na Champions. Deus é fiel

A atuação em Roterdã completou uma ótima sequência do ponta em 2024-25: são seis jogos consecutivos com contribuições a gol. Apesar disso, na última quarta-feira (11), Igor Paixão viveu uma experiência inédita, seu primeiro gol na história da competição. Ele também lidera a Champions League em passes para gol, com quatro, empatado com Mohamed Salah, Charles de Ketelaere e Marcos Llorente.

O atacante recebeu a bola em contra-ataque, arrancou e bateu de fora da área para fazer o segundo da equipe holandesa em dez minutos de jogo. Pouco antes, Gernot Trauner havia aberto o placar, e Anis Hadj Moussa ampliou aos 30'; Albion Rrahmani diminuiu para os checos antes no intervalo. Confira o gol de Igor Paixão no vídeo abaixo.

Revelado pelo Coritiba, Igor Paixão vive ótima temporada pelo Feyenoord na Champions League (Photo by JOHN THYS / AFP)

