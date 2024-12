Mourinho debocha de jornalistas e pede ajuda para escalar Fenerbahçe

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, da Turquia, aproveitou a derrota da equipe para o Athletic Bilbao, na quarta-feira (11), pela Europa League, para fazer um pedido inusitado. Em declaração que pode ser interpretado como ironia, o português pediu "ajuda" da imprensa turca para escalar o time para o próximo confronto na competição continental, contra o Lyon, no dia 23 de janeiro.

- Se você olhar para o nosso próximo jogo contra o Lyon, Muldur está suspenso. Quem vai jogar na lateral-esquerda? Se algum de vocês puder me ajudar, se algum dos especialistas da TV puder me ajudar. Quem vai jogar na lateral-esquerda? - ironizou Mourinho.

O lateral-esquerdo Mert Muldur foi expulso no duelo e estará suspenso na próxima rodada. Além disso, Jayden Oosterwolde, também da posição, está lesionado.

- Às vezes vocês (mídia) olham para as coisas sem conhecer bem a realidade delas. Eu adoraria ter todos meus jogadores disponíveis. Você vê como é difícil para nós. Não tivemos um único meio-campista no banco - acrescentou.

- Eu estou feliz com meus jogadores. Eu não jogo meus jogadores para baixo do ônibus. Não esperem que venha aqui e diga que gostaria de ter jogadores melhores. Gostaria de ter Jayden Oosterwolde disponível porque para nós é muito difícil (sem ele). Mas não se preocupem. Vamos classificar. Temos mais dois jogos para fazer três pontos, e vamos conseguir. Seremos mais fortes na segunda metade da temporada - completou o técnico.

Insatisfeito na Turquia, José Mourinho mira retorno à Premier League

Atualmente, o Fenerbahçe soma oito pontos em seis jogos na Fase de Liga da Europa League: foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, que até o momento estão dando a classificação aos playoffs das oitavas de final. Porém, segundo publicação do jornal "The Guardian", da Inglaterra, em novembro, Mourinho está insatisfeito com o trabalho na Turquia.

O diário afirma que o português estaria almejando um retorno ao futebol inglês, e já teria escolhido o clube que planeja treinar: o Newcastle, atual 12º colocado na Premier League. O baixo sucesso na atual temporada pressiona os Magpies pela ruptura com o treinador Eddie Howe.

Após trabalhos em Chelsea, Manchester United e Tottenham, Mourinho enxerga o Newcastle como a "melhor chance" de retornar ao futebol inglês.