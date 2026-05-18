Curaçao anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista
Estreante no Mundial, a Onda Azul quer ser a sensação do torneio
O técnico Dick Advocaat divulgou, nesta segunda-feira (18) os 26 convocados que representarão a seleção de Curaçao na Copa do Mundo de 2026. A "Onda Azul" é uma das estreantes da competição e vai em busca de ser a surpresa dessa Copa do Mundo após grande classificação nas eliminatórias da Concacaf.
➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre Curaçao, estreante na Copa do Mundo
➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026
Goleiros
Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room
Defensores
Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo
Meio-campistas
Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, AR'Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe
Atacantes
Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia, Jearl Margaritha
Remanescentes de Rutten com Advocaat
Mesmo com o retorno de Dick Advocaat sob o comando da equipe, Curaçao mantém a lista montada pelo antecessor Fred Rutten. Leandro Bacuna e Tahith Chong são os destaques. Fonville é a novidade mais recente e o jovem Jordi Paulina, que havia estreado em novembro, fica fora da lista final. Com o elenco definido, o menor país da Copa do Mundo vai tentar surpreender em um grupo com bastante tradição na competição.
Curaçao está no grupo E da Copa do Mundo e estreia no dia 14 de junho, contra a Alemanha, em Houston. Na sequência, enfrenta o Equador, no dia 20 de junho, no Kansas, e encerra a fase de grupos contra a Costa do Marfim, dia 25 de junho, na Filadélfia.
