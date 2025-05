Corinthians x Huracán: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo COR HUR 6ª rodada Fase de Grupos Sul-Americana Data e Hora Terça-feira, 27 de maio, às 21h30 Local Estádio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires Árbitro Gery Vargas (BOL) Assistentes José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL) Var Wilfredo Campo (BOL) Onde assistir

O Corinthians entra em campo na noite desta terça-feira (27) para enfrentar o Huracán, fora de casa, pela última rodada da Fase de Grupo da Copa Sul-Americana. O alvinegro duela contra o time argentino às 21h30, no estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. A partida define a classificação, ou não, do Timão para a fase mata-mata da copa continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A partida terá transmissão do SBT em sinal de TV aberta e da ESPN na TV fechada, que também pode ser assistida através do streaming Disney+.

No duelo, o Corinthians depende apenas de si para se classificar. Uma vitória simples coloca o alvinegro na fase mata-mata da copa continental, mas garante apenas o segundo lugar, o que leva o time para os playoffs da Sul-Americana. Para alcançar o topo do grupo, o Timão precisa vencer por quatro gols ou mais de diferença, para superar o Huracán no saldo de gols, critério de desempate.

O time argentino lidera a chave com 11 pontos, enquanto o Corinthians é o segundo colocado com oito pontos conquistados. Logo atrás vem o América de Cali-COL, com sete pontos, e o Racing-URU fecha o Grupo C sem nenhum ponto conquistado.

continua após a publicidade

Para classificar com um empate, o Corinthians depende que o Racing empate ou vença o rival colombiano. Em caso de derrota, um empate no outro duelo ainda salva o Timão, que tem duas vitórias, contra uma do América de Cali e, por isso, leva vantagem neste desempate.

Corinthians perdeu do Huracán por 2 a 1 na 1ª rodada da Sul-Americana 2025. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como vem o Corinthians?

O técnico Dorival Jr. realizou com o elenco o último treino antes do confronto decisivo na tarde desta segunda-feira (26) em Belo Horizonte, cidade onde o Corinthians enfrentou e empatou com o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. O alvinegro treinou na Toca da Raposa II, CT do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Dorival tem pela frente um dilema na escalação do seu onze inicial para a partida desta quarta. Dois dos principais nomes do elenco, Memphis Depay e Rodrigo Garro estão com o elenco em Belo Horizonte, participaram das atividades com o time, mas ainda não são nomes confirmados entre os relacionados ou equipe titular do Corinthians.

➡️ Corinthians finaliza preparação para decisão na Sul-Americana; veja provável escalação

O holandês vem de uma entorse no tornozelo e ficou de fora dos últimos quatro jogos da equipe, incluindo o duelo contra o Racing-URU pela Sul-Americana, que terminou 1 a 0 para o Timão. O argentino está ainda mais tempo afastado dos gramados, atuou pela última vez na final do Paulistão no dia 27 de março, diante do Palmeiras. Garro sofre de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Entre os dois nomes, Memphis é o mais provável de ganhar minutagem campo no jogo decisivo. Entretanto, não há confirmação de que o holandês entre em campo em Buenos Aires.

✅ Tudo sobre o jogo entre Huracán-ARG x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

HURACÁN-ARG X CORINTHIANS

6ª RODADA - FASE DE GRUPOS 0 SUL-AMERICA

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires, Argentina

👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN e Disney+ (TV Fechada e Streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)

Victor Souza; Alisson Cassiano, Carlos Eduardo e Rafael Milhorim; Jeferson, Alejo Dramisino, Samit, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú e Alexandre Jesus.

HURACÁN (Técnico: Frank Kudelka)

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino e César Ibáñez; Emmanuel Ojeda e Leornado Gil; Walter Mazzantti, Makto Milijevic e Gabriel Alanis; Leonardo Sequeira.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gery Vargas (BOL)

🚩 Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

🖥️VAR: Wilfredo Campo (BOL)