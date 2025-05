Mauro Beting analisa jogos decisivos de Corinthians e Vasco na Sul-Americana

Corinthians e Vasco da Gama entram em campo nesta terça-feira (27) para definir o futuro na Copa Sul-Americana. Comentarista do torneio no SBT, Mauro Beting comentou a situação delicada dos clubes na competição. Para o jornalista, uma possível eliminação do time paulista não significaria uma crise. Em papo com o Lance!, Mauro também citou as carências do Cruzmaltino e citou foco no Brasileirão.

- O Corinthians sente muito a ausência do Garro e do Memphis. Mas é um Corinthians muito estranho. Ganhou merecidamente o Campeonato Paulista, mas não se acerta no Brasileirão e muito menos nas competições continentais. É muito difícil, muito delicada a situação do Corinthians. Mas eu não acho uma crise, porque o problema institucional do Corinthians fora de campo é muito maior - disse Mauro.

- O Vasco faz um Brasileirão melhor que a encomenda, que não é muita coisa, mas na Sul-Americana, decepciona. O jogo contra o Melgar estava 3 a 1 e tomaram um gol no final, teve atuações muito ruins contra o Lanús. Pode até se classificar, mas, lamentavelmente, não deve ir longe. Pelas carências hoje do Vasco, não é problema algum focar as forças mais no Campeonato Brasileiro - comentou o jornalista.

Se o Corinthians não vencer o Huracán-ARG, precisará torcer pelo tropeço ao América de Cali-COL contra o Racing-URU. O Alvinegro soma oito pontos, contra 11 do time argentino. Se terminar na segunda posição do Grupo C, o time de Dorival Jr vai encarar um terceiro colocado de um grupo da Libertadores, para tentar uma vaga às oitavas da Sul-Americana.

O Vasco está em situação ainda mais difícil, com apenas cinco pontos, na terceira posição do Grupo G, com cinco pontos. O Cruzmaltino pega o Melgar-PER, que está na segunda colocação, com sete. Com 11 pontos, o Lanús-ARG já está classificado. Se vencer, a equipe de Fernando Diniz assume a segunda posição e aguarda um terceiro colocado da Libertadores. Se perder ou empatar, está eliminado.

