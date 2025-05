Corinthians decide vaga na Sul-Americana; veja as combinações para avançar

O Corinthians visita o Huracán nesta terça-feira (27), em busca de uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. A partida será no El Palacio, em Buenos Aires, na Argentina. O Timão precisa vencer fora de casa para se manter vivo na competição continental.

Os comandados de Dorival Júnior buscam uma sobrevida para não repetir o fiasco de uma eliminação precoce em competições continentais nesta temporada. No começo do ano, o Corinthians caiu precocemente na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

Na fase de grupos da Sul-Americana, o clube alvinegro soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. Apenas o líder do grupo garante vaga direta para as oitavas de final, mas o segundo lugar se classifica para os Playoffs, uma repescagem contra eliminados da Libertadores.

Timão encara o Huracán fora de casa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Situação da tabela da Sul-Americana

O Huracán lidera o grupo com 11 pontos, enquanto o Corinthians tem oito pontos. O América de Cali é o terceiro, com sete, e o Racing é o último, com cinco derrotas no torneio. Simultaneamente ao jogo do Timão, colombianos e uruguaios se enfrentam em Cali.

Para não depender de terceiros, o Corinthians precisa vencer o Huracán. Em caso de uma goleada por quatro gols, o Timão assume a liderança do torneio. A equipe argentina disputará a final do Campeonato Argentino no domingo (1), contra o Platense, em busca de um fim de jejum de 52 anos, e deve poupar titulares.

O Corinthians, por outro lado, poderá ter o retorno de Memphis e Rodrigo Garro, que treinaram normalmente e estão à disposição após ficarem de fora por lesões, uma entorse no tornozelo e uma tendinopatia patelar no joelho direito, respectivamente. Por outro lado, não terá Yuri Alberto, desfalque certo devido a uma fratura na região lombar.