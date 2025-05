Corinthians finaliza preparação para decisão na Sul-Americana; veja provável escalação

O Corinthians finalizou na manhã desta segunda-feira (26) a preparação para o duelo diante do Huracán, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O técnico Dorival Jr. tem pela frente uma partida decisiva para sua equipe e busca uma classificação para o mata-mata da copa continental. O treinador comandou o último treino para o confronto, mas segue ainda com dúvidas para a escalação do time titular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em treino realizado no CT do Cruzeiro, em Belo Horinzonte, cidade onde o clube enfrentou e empatou com o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão. Dorival comandou uma atividade tática na Toca da Raposa II, acompanhada de uma vídeo com mais instruções táticas para o elenco alvinegro e ativação muscular na academia. No fim, o treinador fez jogadas de bola parada ofensiva e defensiva antes de encerrar a preparação.

Dorival tem pela frente um dilema na escalação do seu onze inicial para a partida desta quarta. Dois dos principais nomes do elenco, Memphis Depay e Rodrigo Garro estão com o elenco em Belo Horizonte, participaram das atividades com o time, mas ainda não são nomes confirmados entre os relacionados ou equipe titular do Corinthians.

continua após a publicidade

O holandês vem de uma entorse no tornozelo e ficou de fora dos últimos quatro jogos da equipe, incluindo o duelo contra o Racing-URU pela Sul-Americana, que terminou 1 a 0 para o Timão. O argentino está ainda mais tempo afastado dos gramados, atuou pela última vez na final do Paulistão no dia 27 de março, diante do Palmeiras. Garro sofre de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Entre os dois nomes, Memphis é o mais provável de ganhar minutagem campo no jogo decisivo. Entretanto, não há confirmação de que o holandês entre em campo em Buenos Aires.

continua após a publicidade

➡️ Convocação da Seleção: Ancelotti anuncia lista com ausência de Neymar

O atacante Yuri Alberto é um desfalque certo. O camisa 9 e artilheiro do time sofreu uma fratura na coluna no processo transverso de L1, do lado direto direita. O diagnóstico inicial foi de uma contratura na região lombar, mas após uma avaliação no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, foi constatado uma lesão mais grave, que pode tirar Yuri Alberto dos gramados por até quatro meses.

Elenco do Corinthians treinou nesta segunda-feira (26) no CT do Crzueiro, e, Belo Horinzonte. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Provável escalação do Corinthians contra o Huracán

Diante das dúvidas no setor de meio e ataque, o provável Corinthians para o duelo na noite desta quarta-feira (27) é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, Raniele, José Martinez e Carrillo; Memphis (Romero) e Héctor Hernández.

Jogo decisivo na Argentina

O duelo contra o Huracán tem caráter decisivo para o alvinegro. Isso porque a equipe luta por uma vaga no mata-mata da Sul-Americana e um empate pode derrubar o Timão da próxima fase da competição. Para garantir a vaga sem preocupação, o alvinegro precisa de uma vitória simples na Argentina. Entretanto, ficaria com o segundo lugar na chave e disputaria os playoffs da fase eliminatória. Para pular para a primeira posição, o Corinthians precisará vencer por quatro gols de diferença.

Em caso de empate, o time de Dorival Jr. precisa torcer por um empate entre América de Cali-COL, atual terceiro colocado, e o Racing-URU, lanterna e que ainda não pontuou na Sul-Americana neste ano. O Corinhthians tem oito pontos e pode chegar, no máximo, a 11, mesma pontuação do Huracán. O time colombiano tem um a menos, na terceira colocação.

➡️ Com Hugo Souza na lista de Ancelotti, Corinthians volta à Seleção após dois anos

O volante Raniele está entre os relacionados para o duelo e destacou o peso da partida desta quarta-feira e afirmou que vê o elenco bem preparado e concentrado para o confronto.

- É mais uma oportunidade de mostrar em campo. Será um jogo difícil. Jogo que todos nós gostamos de jogar. Temos um compromisso muito importante lá na Argentina. O trabalho está sendo bem-feito, todo mundo está concentrado, todo mundo focado. Vamos em busca da vitória e da nossa classificação em primeiro, que é o que mais importa para nós - iniciou.

O jogador ainda destacou os aspectos táticos que o time precisará ter para o confronto de logo mais e citou que o jogo é tido como um "jogo da vida" para o elenco corintiano.

- Temos que defender bem, ganhar duelos, competir bastante. A gente sabe que o Huracán (ARG) é uma equipe que compete muito. O professor passou pediu que a gente compita muito, se dedique e se concentre bastante neste jogo que, naturalmente, a vitória vai vir. Como sempre falamos aqui no Corinthians, é mais uma guerra. É uma partida muito importante, é o jogo da vida. Vamos entrar em campo e buscar a classificação - completou Raniele.