Filha de Hülkenberg rouba a cena na web após pódio inédito do pai na F1

Filha do piloto alemão Nico Hülkenberg (Sauber), a pequena Noemi de três anos viralizou neste domingo (06) ao comemorar o pódio inédito do pai na Fórmula 1. No Grande Prêmio da Inglaterra, no Circuito de Silverstone, o automobilista de 37 anos terminou em terceiro lugar e colocou fim a um jejum que durava há 15 anos. Ao ver o pai pela televisão, a pequena não conteve sua alegria com o momento marcante.

O vídeo foi publicada pela esposa do piloto, que flagrou o momento de euforia, misturado com fofura, da filha do casal.

Como foi a corrida?

O GP da Inglaterra foi marcado por condições climáticas instáveis que influenciaram diretamente a estratégia das equipes. Já na volta de apresentação, pilotos como Russell, Leclerc, Hadjar, Bortoleto e Bearman trocaram os pneus intermediários por compostos para pista seca. Na largada, Verstappen manteve a liderança, mas um acidente entre Ocon e Lawson causou o acionamento do Virtual Safety Car. Pouco depois, Bortoleto escorregou na primeira curva e bateu, abandonando a prova e provocando um novo VSC.

Hülkenberg celebra primeiro pódio na F1 (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Com o reinício da corrida, Piastri mostrou ritmo forte e ultrapassou Verstappen, seguido por Norris, que também superou o piloto da Red Bull. A chuva voltou e todos os líderes foram aos boxes. Um pit stop lento de Norris permitiu que Verstappen recuperasse a segunda colocação. Com o aumento da chuva, o Safety Car foi acionado. Estratégias ousadas de Stroll e Hülkenberg os colocaram entre os cinco primeiros.

Após a relargada, um toque entre Hadjar e Antonelli causou novo acionamento do carro de segurança. Na retomada, Verstappen rodou e caiu para a décima posição. Antes disso, Piastri havia freado bruscamente sob Safety Car e foi punido com 10 segundos. O DRS foi liberado e Hülkenberg superou Stroll para assumir o terceiro lugar, seguido de perto por Hamilton, que também ultrapassou o canadense da Aston Martin.

Com a pista secando novamente, os pilotos voltaram aos boxes para pneus slick. Piastri cumpriu a punição, e Norris assumiu a liderança, controlando a corrida até a bandeirada. O piloto inglês da McLaren venceu o GP com tranquilidade, seguido por Piastri. Em terceiro, Nico Hülkenberg garantiu seu primeiro pódio na Fórmula 1 após 241 corridas, resistindo à pressão de Hamilton até o fim.