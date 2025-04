O Minas Tênis Clube descobriu um grande potencial, que vem se destacando no basquete brasileiro. Trata-se do congolês Neóra Francis, que mede 2,01 de altura aos 15 anos. Natural de Brazzaville, capital da República do Congo, ele está no Brasil há quase um ano.

O jovem jogador disputou o Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-16, em novembro do ano passado, pela equipe de Minas Gerais, e terminou como o MVP da competição. Na final, o atleta, que atua como ala-pivô, conseguiu 30 pontos, 22 rebotes e 4 assistências.

Um dos destaques na categoria de base, Neóra Francis participou de cinco partidas pela Liga Ouro nesta temporada.

Jogador foi o MVP do Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-16, ano passado (Foto: Divulgação/Minas Tênis Clube)

Minas no NBB

A equipe principal do Minas segue embalada no Novo Basquete Brasil. Após vitória sobre o Vasco por 76 a 69 na última segunda-feira (7), o time garantiu o primeiro lugar geral na fase classificatória do NBB pela primeira vez na história e, com isso, conquistou a vantagem de jogar em casa nas séries de playoff.

O último compromisso da equipe como mandante acontece nesta quarta-feira (9), às 19 horas, contra o Botafogo. Na sequência, o Minas ainda tem pela frente o São Paulo, no sábado (12) e o Paulistano, na segunda-feira (14), ambos os jogos na capital paulista.