Lucão é convocado para a Seleção Brasileira de Beach Soccer 

O pivô Lucão foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Beach Soccer, que será disputada entre os dias 1º e 11 de maio, em Seychelles. O torneio, um dos mais importantes da modalidade, reúne as principais seleções do mundo.

Motivado, o jogador retorna à Seleção em busca de mais um grande feito na carreira. De volta ao principal campeonato da categoria, Lucão celebrou o momento.

— Estar novamente na Copa do Mundo é sensacional! Sei o quanto trabalhei para conquistar essa vaga, e agora quero aproveitar ao máximo, dando o meu melhor — afirma.

— Representa todo o meu esforço nesse período fora da Seleção. Para a minha carreira, é um salto incrível e mais uma grande conquista no meu currículo. Nosso objetivo é chegar lá, dar o máximo pela equipe e fazer o melhor para que a Amarelinha brilhe! — completa.

Conheça mais sobre Lucão

Lucas Tadeu Azevedo, conhecido como Lucão, é natural do Rio de Janeiro e nasceu em 1991. Atuando como pivô, é um dos principais nomes da Seleção Brasileira na modalidade.

Destaque no esporte, o jogador soma conquistas como a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa América, além da Copa Intercontinental, do Sul-Americano e da medalha de ouro nos Jogos Mundiais de Praia.

Entre os prêmios individuais, Lucão foi eleito o Melhor Jogador da Copa Brasil (2014) e do Campeonato Russo (2019). Também foi artilheiro do Mundialito de Clubes (2019), do Campeonato Brasileiro (2020), da Liga de Israel (2019) e do Campeonato Carioca (2014).