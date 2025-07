WSL: Luana Silva perde na estreia e disputa repescagem em J-Bay

A brasileira Luana Silva foi derrotada pela australiana Isabella Nichols e pela havaiana Bettylou Sakura Johnson na primeira bateria da etapa em Jeffreys Bay, na África do Sul, pela décima etapa da Championship Tour da World Surf League (WSL). A surfista não conseguiu pegar boas ondas e acabou com apenas 9.43 pontos. Agora, ela vai disputar a repescagem contra a americana Caroline Marks.

Na reta final, Luana teve duas oportunidades cruciais para buscar a virada. A primeira, uma onda com boa formação e potencial para manobras, mas que acabou sendo desperdiçada com um erro da surfista.

Na sequência, ela tentou encaixar um tubo, mas foi surpreendida pelo lip da onda e caiu da prancha. Com um total de 9,43 pontos, Luana Silva terminou na terceira colocação e agora concentra suas esperanças na repescagem. As adversárias Isabella Nichols e Bettylou anotaram 14.00 e 12.83, respectivamente, e apenas a primeira colocada da bateria se classifica direto para a próxima fase.

Luana Silva, do Brasil, durante bateria da WSL (Foto: Reprodução X)

Brasil tem bom retrospecto em Jeffreys Bay

Com cinco títulos na África do Sul, os surfistas brasileiros contam com o retrospecto favorável nesta etapa. Filipe Toledo é quem mais levantou troféus em Jeffreys Bay, com as conquistas de 2017, 2018 e 2023, ano em que se sagrou bicampeão mundial. Gabriel Medina, fora do CT na atual temporada por lesão, protagonizou a final 100% brasileira ao lado de Ítalo Ferreira em 2019 e também saiu com o título.

Não são apenas os homens brasileiros que já levaram a melhor na etapa da África do Sul. Tati Weston-Webb, que se retirou da temporada 2025 para cuidar da saúde mental, se sagrou campeã em 2022.