Denver Nuggets demite técnico Michael Malone, diz jornalista

​O Denver Nuggets demitiu o técnico Michael Malone nesta terça-feira (8), a poucos dias do início dos playoffs da NBA. A notícia foi dada pelo jornalista Shams Charania da “ESPN” americana. Atualmente, os Nuggets ocupam a quarta posição na Conferência Oeste, com um retrospecto de 47 vitórias e 32 derrotas.

continua após a publicidade

A decisão surpreende, especialmente considerando que Malone liderou a equipe à primeira e única conquista do campeonato em 2023.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ NBA: Menos de duas vitórias separam o 2° do 8° colocado na Conferência Oeste

Além de Malone, o gerente geral Calvin Booth também foi dispensado. David Adelman, até então assistente técnico, assumirá o cargo de treinador interino.

Malone liderou a equipe à primeira e única conquista do campeonato em 2023 (Foto: AFP)

➡️ LeBron James analisa retorno de lesão às vésperas dos playoffs da NBA

Esta é a segunda mudança inesperada de comando na NBA em semanas recentes, seguindo a demissão de Taylor Jenkins pelo Memphis Grizzlies. ​

Passagem de Michael Malone pelo Denver Nuggets

​Michael Malone foi o treinador principal do Denver Nuggets de junho de 2015 até abril de 2025, período em que acumulou um recorde de 471 vitórias e 327 derrotas na temporada regular, tornando-se o técnico com mais vitórias na história da franquia. ​

continua após a publicidade

Durante sua gestão, Malone levou os Nuggets a oito temporadas consecutivas com mais vitórias do que derrotas, incluindo a conquista do primeiro campeonato da NBA da equipe em 2023. ​

Nos playoffs, sob o comando de Malone, os Nuggets alcançaram um recorde de 44 vitórias e 35 derrotas, destacando-se por múltiplas campanhas profundas na pós-temporada, culminando no título de 2023.