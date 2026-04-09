João Fonseca mostra versatilidade e vence belo ponto contra Berrettini; vídeo
Brasileiro busca vaga às quartas de final em Monte Carlo
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Dono de uma potente e temida direita, João Fonseca, não é de hoje, vem mostrando consistência do fundo de quadra. Aos poucos, o brasileiro, aos 19 anos, também vem mostrando também facilidade de ir à rede. Nesta quinta-feira, na vitória sobre o italiano Matteo Berrettini, nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, o número 1 do Brasil mostrou eficiência também nesse quesito.
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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro
No vídeo abaixo, do primeiro set, João Fonseca faz ótima transição da defesa para o ataque, fecha a rede e mata o ponto com um preciso voleio cruzado. Confira:
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Abaixo, como o brasileiro venceu a primeira parcial.
1º set: João Fonseca 6/3
- Com um ace, João Fonseca fecha o set.
- O número 1 do Brasil devolve o saque na esquerda, adversário foge desse golpe, bate de direita, mas manda na rede. João Fonseca quebra e vai sacar em 5/3.
- Brasileiro tenta o lob, rival manda na rede. Segundo break para o carioca no jogo.
- O italiano abre 40/15, mas João Fonseca busca a igualdade no game.
- Rival pressiona, faz 30/30, mas o número 1 do Brasil confirma: 4/3.
- Pela primeira vez de zero, o 90º do mundo vence um game de saque.
- O brasileiro volta a confirmar de zero e faz 3/2.
- Berrettini chega a sacar em 30/30 e confirma: 2/2.
- Com tranquilidade, o carioca, servindo, faz 2/1.
- Ex-top 6 tem trabalho, mas confirma e empata a parcial (1/1).
- Com um ace, Berrettini salva a chance de quebra.
- Brasileiro força a devolução no backhand do rival e já tem o primeiro break.
- João Fonseca inicia o jogo com um ace e fecha o game inicial de zero.
- O italiano ganhou o sorteio e escolheu receber no início da partida.
- Os jogadores já estão em quadra.
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