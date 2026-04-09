João Fonseca mostra versatilidade e vence belo ponto contra Berrettini; vídeo

Com um ace, João Fonseca fecha o set.

O número 1 do Brasil devolve o saque na esquerda, adversário foge desse golpe, bate de direita, mas manda na rede. João Fonseca quebra e vai sacar em 5/3.

Brasileiro tenta o lob, rival manda na rede. Segundo break para o carioca no jogo.

O italiano abre 40/15, mas João Fonseca busca a igualdade no game.

Rival pressiona, faz 30/30, mas o número 1 do Brasil confirma: 4/3.

Pela primeira vez de zero, o 90º do mundo vence um game de saque.

O brasileiro volta a confirmar de zero e faz 3/2.

Berrettini chega a sacar em 30/30 e confirma: 2/2.

Com tranquilidade, o carioca, servindo, faz 2/1.

Ex-top 6 tem trabalho, mas confirma e empata a parcial (1/1).

Com um ace, Berrettini salva a chance de quebra.

Brasileiro força a devolução no backhand do rival e já tem o primeiro break.

João Fonseca inicia o jogo com um ace e fecha o game inicial de zero.

O italiano ganhou o sorteio e escolheu receber no início da partida.