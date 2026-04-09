AO VIVO: João Fonseca busca vaga às quartas de final em Monte Carlo

Nesta quinta-feira, João Fonseca tenta alcançar, pela primeira vez na carreira, aos 19 anos, as quartas de final de um Masters 1000. Para isso, em Monte Carlo, o número 1 do Brasil e 40º do mundo precisa derrotar o italiano Matteo Berrettini (90º e ex-top 6), de 29 anos. O Lance! acompanha em tempo real o duelo.

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Jogadores Sets 1º Set 2º Set João Fonseca 2 Matteo Berrettini 1

1º set

Com tranquilidade, o carioca, servindo, faz 2/1. Ex-top 6 tem trabalho, mas confirma e empata a parcial (1/1). Com um ace, Berrettini salva a chance de quebra. Brasileiro força a devolução no backhand do rival e já tem o primeiro break. João Fonseca inicia o jogo com um ace e fecha o game inicial de zero. O italiano ganhou o sorteio e escolheu receber no início da partida. Os jogadores já estão em quadra.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Pré-jogo

Há um mês, na quadra rápida de Indian Wells, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou uma inédita fase de oitavas de final nesse nível de torneio. Caso vença novamente nesta quinta, o brasileiro vai duelar, nas quartas de final, contra o vencedor do jogo entre o alemão Alexander Zverev (3º) e o belga Zizou Bergs (47º).

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Nesta semana, enquanto João Fonseca vem de vitória suada sobre o francês Arthur Rinderknech, seu rival desta quinta atropelou o número 10 do mundo, o russo Daniil Medvedev, por duplo 6/0, em apenas 49 minutos.

- Acho que ele não perdeu nenhum game nesta semana, com certeza será um jogo difícil, sabemos que Matteo é capaz de vencer qualquer um. Ele tem ótimo saque, ótimo forehand (direita), joga bem no saibro, então será uma partida difícil. Mas estou me sentindo confiante, acho que as condições são boas para mim. Será um bom jogo, então, vamos com tudo - contou João Fonseca.

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O último brasileiro a passar das oitavas de final de um Masters 1000 foi Thomaz Bellucci, em maio de 2011, quando chegou às semifinais em Madri, também no saibro.

João Fonseca treinou com o rival no Rio Open

Rivais nesta quinta-feira, o brasileiro e o italiano chegaram a treinar juntos na última edição do Rio Open, há quase dois meses (vídeo abaixo).

O duelo em Monte Carlo será apenas o segundo entre Berrettini e João Fonseca. No primeiro, em setembro de 2024, na quadra rápida de Bolonha, na Itália, pela Copa Davis, o brasileiro, então 158º do mundo, perdeu por 6/1 e 7/5. Naquela semana, o anfitrião era o 43º do ranking mundial.



