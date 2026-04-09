João Fonseca quebra escrita de 15 anos com nova vitória em Monte Carlo

Desde maio de 2011, no saibro de Madri, com Thomaz Bellucci, que nenhum brasileiro chegava às quartas de final de um Masters 1000. Pois João Fonseca, aos 19 anos, quebrou essa escrita nesta quinta-feira, ao derrotar o italiano Matteo Berrettini (ex-top 6 e atual 90º), por 6/3 e 6/2, em apenas 1h13m, em Monte Carlo.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

- Estou muito feliz com esse resultado, tenho buscado estar nas quartas de um Masters há um tempo, era um sonho. Desde o começo coloquei intensidade, agressividade nas devoluções. Hoje minha direita ajudou bastante, tanto na defesa quanto no ataque, botando bastante pressão no adversário - disse o primeiro brasileiro desde o bicampeão Guga Kuerten, em 2001, a alcançar essa fase no torneio. Há 25 anos, o ex-número 1 do mundo vencia o evento pela segunda vez, repetindo o feito de 1999.

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Ao derrotar o italiano, o carioca também se tornou o mais jovem desde 2005 a alcançar essa fase no Principado de Mônaco. O último foi ninguém menos do que o recordista de títulos, o espanhol Rafael Nadal.

Sexta-feira, nas quartas de final, o número 1 do Brasil e 40 do mundo encara o alemão Alexander Zverev (3º) ou o belga Zizou Bergs (47º).

Nesta quinta-feira, o saque do brasileiro, como de praxe, estava bastante afiado. Não por acaso, ele iniciou e fechou a primeira parcial com aces. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira também mostrou muita inteligência tática, ao forçar, em boa parte do jogo, o backhand (esquerda) do rival. Como se sabe, o italiano tem na direita um de seus principais golpes.

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2º set: João Fonseca 6/2

Com um smash, o brasileiro fecha o jogo e volta a fazer história. Brasileiro tem 30/0. João Fonseca insiste na esquerda do rival e quebra de novo. Vai sacar para o jogo em 5/2. Berrettini vai sacar em 15/40. Sem sustos, João Fonseca abre 4/2. O número 1 do Brasil não se abate e volta a se impor no saque do oponente. Vai sacar em 3/2. Com uma passada de direita, o italiano devolve a quebra. João Fonseca erra uma direita, e rival tem o primeiro break da partida. Berrettini foge de novo da esquerda, mas manda a direita para fora, e brasileiro quebra novamente o adversário. Vai sacar em 2/1. João Fonseca pressiona de novo, e rival saca em 15/40. Sacando, o brasileiro faz 1/1. Berrettini volta a ser pressionado no saque, mas confirma, na abertura da parcial.

1º set: João Fonseca 6/3