Zverev alcança a terceira semifinal consecutiva do Australian Open
Alemão supera Tien e aguarda Alcaraz ou o anfitrião De Minaur
Três vezes vice de Grand Slam (a última delas em Melbourne, ano passado), Alexander Zverev, de 28 anos, está a uma vitória de mais uma final desse nível. Nesta terça-feira (27), em partida eletrizante, o número 3 do mundo derrotou o americano Learner Tien (29º, de 20 anos), por 6/3, 6/7 (5), 6/1 e 7/6 (3), após 3h10m, no Australian Open.
Com a vitória, o alemão, em sua 10ª semifinal de Grand Slam na carreira, enfrenta o vencedor do jogo entre o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, e o anfitrião Alex De Minaur (6º). Os dois medem forças em torno das 7h (de Brasília), desta terça.
Como foi a vitória de Zverev
Vice do US Open de 2020, de Roland Garros há dois anos e de Melbourne em 2025, Zverev conquistou a única quebra de saque do primeiro set no sexto game. Depois, administrou a vantagem para fechar a parcial.
O segundo set foi ainda mais equilibrado. Sem quebras, a disputa foi para o tiebreak. O alemão chegou a abrir 5/3, mas o rival virou e fechou em 7/5.
No quarto game do terceiro set, Zverev levou a melhor sobre o saque do adversário. Não satisfeito, o número 3 do mundo repetiu a dose dois games depois e fechou a série com tranquilidade.
O equilíbrio foi a tônica da quarta parcial. No 12º game, sacando em 5/6, Zverev encaixou um ótimo saque e salvou o set point. No tiebreak, o número 3 do mundo abriu 6/0. O valente e talentoso americano, que buscava a primeira semi de Slam na carreira, ainda salvou três match-points, mas não evitou a derrota.
