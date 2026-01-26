Iga Swiatek aplica "pneu" e avança no Australian Open

Iga Swiatek, vice-líder do ranking da WTA, aplicou um "pneu" sobre a qualifier local Maddison Inglis (168ª do ranking). A polonesa fechou a partida com parciais de 6/0 e 6/3, em 1h13 de jogo.

Apesar da parcial elástica, Swiatek teve apenas 41% de aproveitamento no primeiro serviço no set inicial. O Australian Open é o único Grand Slam que ainda falta na galeria da tenista, que já conquistou Roland Garros (2020 e 2022-24), o US Open (2022) e Wimbledon (2025).

Nas quartas, Iga enfrenta a cazaque Elena Rybakina, número 5 do mundo e que ainda não perdeu sets na competição. A polonesa tem ligeira vantagem no histórico, com seis vitórias contracinco, mas a cazaque venceu o duelo mais recente no WTA Finals e também levou a melhor quando elas se enfrentaram no Australian Open em 2023.

Iga Swiatek celebra vitória no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Como foi o jogo?

Mesmo com um baixo aproveitamento no primeiro serviço — inferior a 40% no início do jogo —, Iga Swiatek não deu chances a Maddison Inglis. Sem ceder sequer um break point na primeira parcial, a polonesa dominou as trocas do fundo de quadra e aplicou um "pneu" (6/0) após quebrar o saque da australiana três vezes.

No segundo set, Inglis ensaiou uma resistência ao quebrar o serviço de Iga logo no primeiro game. A resposta da ex-número 1 do mundo, porém, foi imediata: devolveu a quebra, estabilizou seu saque e venceu quatro games consecutivos. A tenista da casa ainda ameaçou uma reação no sétimo game, mas Swiatek salvou o break point para abrir 5/2 e encaminhar a vitória.

