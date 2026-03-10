Djokovic explica lesão estranha no braço durante o Indian Wells

Aos 38 anos, Novak Djokovic iniciou sua 12ª caminhada no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, lidando com um obstáculo físico inesperado. O sérvio, recordista de títulos no deserto da Califórnia, revelou estar sofrendo com dores no antebraço, problema que tem afetado diretamente seu saque.

— Tenho tentado superar esse problema. É um pouco estranho: quanto mais eu saco, melhor me sinto, mas a sensação piora se eu sinto frio. Se fico cinco ou seis minutos sem sacar, os primeiros serviços do game tornam-se dolorosos — explicou o número 1 do mundo.

Apesar do incômodo, Djokovic sabe que seu corpo não é o mesmo de 20 anos atrás e entende que precisa de tempo e resiliência para seguir jogando em alto nível.

— Não é algo que eu nunca tenha enfrentado antes. São os altos e baixos de ser um tenista deste nível, mas, no geral, o corpo está se sentindo bem. Espero que melhore a cada dia — completou o sérvio.

Retorno ao Indian Wells

Esta é a primeira vez em cinco anos que o sérvio disputa o torneio em solo americano. Afastado nas últimas edições devido a restrições de viagem e ao calendário, Djokovic tenta agora quebrar um tabu pessoal no deserto: desde 2017 ele não chega às oitavas de final de Indian Wells.

Naquela ocasião, o sérvio foi parado pelo australiano Nick Kyrgios. Agora, mesmo lidando com o desconforto no antebraço, o atual número 1 do mundo busca retomar sua hegemonia no torneio onde já ergueu o troféu cinco vezes, tentando o hexacampeonato inédito para se isolar como o maior vencedor da história da competição.