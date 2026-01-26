Após treino com Djokovic, Guto Miguel vai às oitavas do Australian Open juvenil

Número 3 do mundo juvenil, o goiano Guto Miguel está nas oitavas de final do Australian Open da categoria. Nesta terça-feira (27), o brasileiro, de 16 anos, perdia por 5/2 o segundo set, mas virou para cima do anfitrião Daniel Jovanovski (35º), por 6/4 e 7/6(3), em 1h31 de jogo.

- Está sendo uma experiência incrível pra mim. Ano passado perdi na primeira rodada, agora estou avançando, mostra que estou cada vez mais evoluindo. Agora são só as oitavas de final, tem muito mais por vir - disse o goiano, em entrevista à ESPN Brasil, logo após a vitória contra o australiano. Na estreia, ele derrotara o japonês Kanta Watanabe.

Horas antes do duelo desta terça-feira, Guto treinou com ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Australian Open: 10.

Radicado em Brasília, onde treina na Dumont Tennis, sob o comando de Santos Dumont e Kike Grangeiro, Guto, atleta da Rede Tênis Brasil, decide uma vaga às quartas de final contra o botsuanês Ntungamili Raguin (75º), ainda sem data e horário definidos.

Guto Miguel foi campeão semana passada

Guto chegou a Melbourne embalado pelos títulos de simples e duplas em J300 de Traralgon, também na Austrália. Na final de simples, o título veio com vitória sobre Kuan-Shou Chen por 6/1 e 6/2.