Sabalenka atropela promessa americana e volta à semifinal do Australian Open

A americana Iva Jovic chegou embalada às quartas de final do Australian Open, com destaque para a vitória sobre a italiana Jasmine Paolini, na terceira rodada. Mas, nesta terça-feira (27), a jovem, de 18 anos e 27ª do ranking, foi dominada pela número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que venceu por 6/3 e 6/0, em 1h29m.

Vencedora em 2023 e 2024 e atual vice, Sabalenka, por sinal, é a única ex-campeã ainda viva no torneio. Isso porque a americana Madison Keys, detentora do título, foi superada pela compatriota Jessica Pegula nas oitavas de final.

Apesar do placar elástico, a número 1 do mundo não poupou elogios à rival:



Como foi a vitória de Sabalenka

Nesta terça, a líder do ranking conquistou quebra no segundo game da primeira parcial. Dali em diante, Sabalenka administrou a vantagem para vencer o set.

Na segunda série, a bielorrussa passeou em quadra, com quebras nos primeiro, terceiro e quinto games. Em seguida, Jovic ainda desperdiçou um break point, no último game, antes de Sabalenka sacramentar mais uma vitória.

Em sua quarta semifinal consecutiva em Melbourne (a 14ª de Grand Slam na carreira), a bielorrussa vai enfrentar a vencedora do jogo entre a ucraniana Elina Svitolina e a americana Coco Gauff.

Desde 2016, com a americana Serena Williams, Sabalenka é apenas a terceira a chegar à semifinal do Australian Open sem ceder sets. A outra foi a anfitriã e campeã Ashleigh Barty, em 2022.