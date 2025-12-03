No Masters 1000 de Monte Carlo, em abril, Carlos Alcaraz venceu o segundo de seus oito títulos no ano (recorde na temporada). Na segunda rodada (oitavas de final), o espanhol ganhou um ponto espetacular no duelo contra o alemão Daniel Altmaier (então 84º do mundo. Não por acaso, a jogada é uma das 10 que concorrem ao ponto do ano no site da ATP. A votação popular vai até o próximo dia 10, neste link.

O líder do ranking, no ponto contra o rival da Alemanha, chega a devolver a bola com uma grand willy (batendo de costas, por entre as pernas). No vídeo abaixo, todas as jogadas que disputam o prêmio da ATP:

Djokovic, Paul e Norrie também na disputa

Enorme dificuldade da jogada à parte, Alcaraz tem adversários de peso nesta disputa. Um deles é ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic.

O ex-número 1 do mundo concorre com uma jogada incrível, que ele finalizou com um voleio curto de rara precisão, na final do ATP 250 de Genebra, na Suíça. Naquele dia, ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz, o tenista da Sérvia venceu seu 100º título da carreira.

