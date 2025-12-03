Loio no Lance! 25 anos após título de Guga, 'nasce' a estrela João Fonseca

No dia 3 de dezembro de 2000, há exatos 25 anos, o tênis brasileiro vivia um momento inédito, com o título de Guga Kuerten na Masters Cup de Lisboa. Era a primeira vez que um tenista da América do Sul encerrava uma temporada na liderança do ranking. Pois a seção Loio no Lance! estreia relembrando esse feito gigante do ex-número 1 do mundo, ao mesmo tempo em que celebra a chegada de João Fonseca entre os melhores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Apesar de ter apenas 19 anos, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, já é uma estrela do tênis mundial. Da 730ª colocação no ranking mundial no início de 2024, o jovem carioca é (com todos os méritos) o 24º melhor do planeta. E o ano de 2025 foi o da confirmação de que o número 1 do Brasil veio para ficar. Vide seus dois primeiros títulos de ATP (no 250 de Buenos Aires, em fevereiro, no saibro, e no 500 da Basileia, na Suíça, em outubro, na quadra rápida), além de dois Challengers (em Canberra e em Phoenix).

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Vídeo: Nadal diz que é cedo para João Fonseca incomodar Alcaraz e Sinner

➡️Estrelas do tênis lamentam a morte do italiano Nicola Pietrangeli

continua após a publicidade

Com o feito na capital argentina, o filho famoso do casal Christiano e Roberta Fonseca se tornou, aos 18 anos, o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível. E a conquista no torneio suíço foi o maior do tênis brasileiro desde agosto de 2001, quando Guga venceu o Masters 1000 de Cincinnati.

➡️Vídeo: Técnico de João Fonseca promove clínicas e arrecada doações para cadeirantes

➡️Exclusivo: Técnico de João Fonseca cumpre promessa e corta o cabelo. E ele?

➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

continua após a publicidade

Para se ter uma dimensão desses dois títulos de João Fonseca, desde fevereiro de 2004, no Brasil Open, na Costa do Sauípe, quando Guga venceu o 20º e último troféu da carreira, apenas outros três brasileiros haviam vencido, ao menos, um ATP.

O paulista Thomaz Bellucci (ex-21 do mundo, segundo melhor ranking para um brasileiro na história, atrás apenas de Guga) foi quem mais ergueu troféus ao longo desses quase 22 anos. O ex-tenista campineiro acumulou quatro: ATP Tour de Gstaad (2009 e 2012), de Santiago (2010) e de Genebra (2015).

Ainda em setembro de 2004, em Delray Beach, nos EUA, sete meses após o último triunfo de Guga, o campineiro Ricardo Mello (ex-50) faturou seu maior torneio na carreira.

Pouco mais de cinco anos sem título de ATP

Já o último brasileiro, antes de João Fonseca, a triunfar em um torneio desse nível foi Thiago Wild (atual 218º), campeão em Santiago, em 2020.

Guga estreou com derrota

Na inesquecível campanha de Guga em Lisboa em 2000, que foi coroada com um inapelável triplo 6/4 sobre o americano Andre Agassi, o início não foi dos melhores. E o brasileiro perdeu, na estreia, justamente para o rival dos EUA. Mas, como o torneio (nos últimos anos chamado de ATP Finals) é disputado em grupos, há a chance de recuperação.





E o ídolo catarinense protagonizou essa virada derrotando, na sequência, o sueco Magnus Norman (4º) e o russo Yevgeny Kafelnikov (5º). Derrotar esses dois rivais, aliás, foi uma rotina na carreira do brasileiro. Contra o ex-tenista da Suécia, por exemplo, foram sete vitórias em 10 partidas. Cerca de seis meses antes do encontro na Masters Cup, Guga derrotou Norman na final de Roland Garros, no mais importante duelo entre ambos. E o adversário russo foi superado por Guga nos três títulos na capital francesa (em 1997, 2000 e 2001).





Na semifinal, o brasileiro derrotou ninguém menos do que o americano Pete Sampras, que defendia o título. E, no jogo seguinte, fez história com o triunfo sobre Agassi.