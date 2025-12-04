Ronaldo Fenômeno manda recado para João Fonseca: 'Vai pagar a promessa?'

O craque do futebol Ronaldo Fenômeno utilizou suas redes sociais para interagir com o jovem tenista brasileiro João Fonseca, que tem se destacado no cenário internacional. Com um toque de humor e nostalgia, o ex-camisa 9 da Seleção Brasileira resgatou uma lembrança icônica de sua carreira e questionou o atleta sobre uma promessa.

A postagem de Ronaldo, exibe uma foto com o seu inesquecível corte de cabelo "cascão", que ele usou durante a Copa do Mundo de 2002.

"Fala, @joaoffonseca! Olha só o que eu achei revirando umas caixas aqui em casa. E aí… vai pagar a promessa de raspar o cabelo ou não vai? Em 2002, deu sorte pra mim no Mundial, hein? #NossoMelhorTaChegando", escreveu o Fenômeno.

A promessa de João Fonseca de raspar a cabeça está diretamente ligada à sua recente ascensão no circuito profissional de tênis.

João Fonseca na vitória na estreia em Paris (Divulgação)

O brasileiro, em um combinado com seu técnico, Guilherme Teixeira, prometeu raspar o cabelo caso conquistasse um título na gira de torneios que incluiu o ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O jovem tenista cumpriu sua parte e levantou o troféu em outubro, tornando-se o terceiro mais jovem campeão de um ATP 500 desde 2009. Com a vitória, a promessa de um novo visual para o jovem, de 19 anos, se tornou inevitável, e a cobrança de Ronaldo Fenômeno apenas reforça a expectativa dos fãs.

O próprio João Fonseca reagiu ao "desafio" de Ronaldo também através de suas redes sociais. Sem confirmar a promessa, mas entrando na brincadeira, o tenista de 19 anos manteve um tom misterioso sobre o futuro de seu cabelo:

"calma que já já vem coisa legal aí 🫣🤫", respondeu João Fonseca na legenda de seu story.

A interação entre os dois atletas de diferentes gerações e esportes ocorre em um momento de ascensão para João Fonseca. O tenista tem sido apontado como uma das grandes esperanças do tênis nacional e internacional, alcançando resultados expressivos no circuito profissional, o que pode ter motivado a lembrança bem-humorada de Ronaldo sobre a "promessa".

Ronaldo foi campeão da Copa do Mundo em 2002 (Foto: Pedro Ugarte / AFP)

O corte de cabelo que inspirou a brincadeira é, até hoje, um dos mais memoráveis da história do futebol, tendo sido usado por Ronaldo na Copa do Mundo de 2002, onde foi o artilheiro e peça-chave no pentacampeonato mundial do Brasil.