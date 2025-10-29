João Fonseca no Masters 1000 de Paris: quanto o tenista pode ganhar
Brasileiro encara a segunda partida pelo Masters 1000 de Paris nesta quarta
- Matéria
- Mais Notícias
Prodígio do tênis dos últimos anos, João Fonseca volta a quadra nesta quarta-feira, pela segunda fase do Masters 1000 de Paris. Contra o russo Karen Khachanov, o brasileiro vai tentar avançar no torneio e embolsar mais valores relativos a premiação.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Veja abaixo os valores e a pontuação obtida por fase do torneio
Masters 1000 de Paris
Campeão: € 946.610 / 1000 pontos
Vice-campeão: € 516.925 / 650 pontos
Semifinal: € 282.650 / 400 pontos
Quartas de final: € 154.170 / 200 pontos
Terceira fase: € 82.465 / 100 pontos
Segunda fase: € 44.220 / 50 pontos
Primeira fase: € 24.500 / 10 pontos
João Fonseca, portanto, pode ganhar mais 100 pontos no ranking da ATP e € 82.465 de premiação. Isso caso vença o jogo da tarde desta quarta-feira.
A estreia
Em sua primeira partida como top 30 na carreira, aos 19 anos, apenas dois dias após o título do ATP 500 da Basileia, João Fonseca teve sangue frio, raça, talento e superação para começar com vitória o Masters 1000 de Paris. Nesta terça-feira (28), o número 1 do Brasil e 28º do mundo derrotou, de virada, o canadense Denis Shapovalov, de 26 anos, 24º do ranking e ex-top 10, por 5/7, 6/4 e 6/3, em 2h04m. Na parcial decisiva, o carioca chegou a pedir atendimento médico, com dores nas costas.
No set de abertura, Shapovalov aproveitou o único break point, no último game, para fechar a parcial. Apesar de ter tido um aproveitamento de saque (76%) um pouco superior ao do rival (74%), João Fonseca acabou superado nessa série. O dinamarquês acabou sacando muito bem nos pontos importantes e fez cinco aces (contra nenhum do brasileiro).
O número 1 do Brasil não se abateu com a derrota no primeiro set e começou o seguinte com uma quebra de serviço. João Fonseca teve alguma dificuldade para confirmar o serviço no quarto game, mas abriu 3/1 e 4/2. No sétimo game, o 28º do mundo voltou a pressionar o saque do rival e conquistou nova quebra. Em seguida, o brasileiro sacou para o set, em 5/2, mas errou um smash no 30/30, e o canadense devolveu uma das quebras. Dois games depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira deu aula de como fechar o set, com dois aces e uma curta perfeita para fechar o set.
Logo após fechar a parcial, o carioca pediu atendimento médico, aparentemente por conta de uma lesão nas costas. Para alívio da torcida brasileira, João Fonseca começou a parcial decisiva com nova quebra. Do outro lado da quadra, o ex-top 10, de 26 anos, seguia lutando para tentar evitar nova derrota. Tanto que o brasileiro, que chegou a sacar em 0/40, salvou nada menos que cinco breaks no segundo game.
Momentos antes de sacar em 3/2, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira pediu atendimento médico, causando apreensão na torcida. No nono game, no entanto, o brasileiro conquistou nova quebra e venceu novamente o rival, repetindo o feito das quartas de final da Basileia.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias