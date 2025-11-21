menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

AO VIVO: Acompanhe Laura Pigossi na semi de duplas do WTA 125 de Colina

Partida acontece nesta sexta-feira (21)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 21/11/2025
17:48
Laura Pigossi durante o WTA 125 de Colina
imagem cameraLaura Pigossi durante o WTA 125 de Colina (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta sexta-feira (21), a brasileira Laura Pigossi, ao lado da espanhola Alicia Herrero Linana, enfrentam a argentina Carle e a também espanhola Sorribes Tormo no WTA 125 de Colina, no Chile. A partida vale vaga na grande final da competição. Acompanhe em tempo real no Lance!

continua após a publicidade

Relacionadas

Nas quartas de final, Pigossi e Herrero, que figuram como cabeças da chave principal da competição, passaram pela parceria formada pela brasileira Rebeca Pereira e pela sérvia Katarina Jokic. As parciais foram 6/2 e 6/1.

Como está sendo o jogo?

🟢 COMEÇA A PARTIDA!

  • Jogadoras em quadra para aquecimento

➡️ Laura Pigossi cai nas oitavas de simples, mas segue nas duplas em Colina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Laura Pigossi caiu nas oitavas do torneio simples

📝 Beatriz Pinheiro

A brasileira parou nas oitavas de final do torneio de simples do WTA 125 de Colina, no Chile. Nesta quinta-feira (20), a paulista foi superada pela francesa Leolia Jeanjean, cabeça de chave número três da competição, por 2 a 1, parciais de 3/6, 7/6 e 4/6. A paulista segue viva na chave de duplas, ao lado da espanhola Alicia Herrero Linana.

continua após a publicidade
Laura Pigossi durante o WTA 125 de Colina
Laura Pigossi durante o WTA 125 de Colina (Foto: Divulgação)

Com o resultado, Jeanjean, número 106 do mundo, ampliou sua vantagem nos confrontos com a brasileira. Agora, são quatro vitórias da francesa contra uma de Pigossi em cinco jogos. Laura deixa o Chile com mais 15 pontos no ranking individual, o suficiente para subir uma posição.

Laura chegou para a disputa no Chile após representar o Brasil nos playoffs da Billie Jean King Cup, na Austrália, no último fim de semana. Na última quarta-feira (19), ela estreou no WTA de Colina com vitória sobre a jovem chilena Antonia Vergara Rivera, de 18 anos, por duplo 6/1.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca disputa prêmio da ATP após temporada histórica; confira

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias