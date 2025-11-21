AO VIVO: Acompanhe Laura Pigossi na semi de duplas do WTA 125 de Colina
Partida acontece nesta sexta-feira (21)
Nesta sexta-feira (21), a brasileira Laura Pigossi, ao lado da espanhola Alicia Herrero Linana, enfrentam a argentina Carle e a também espanhola Sorribes Tormo no WTA 125 de Colina, no Chile. A partida vale vaga na grande final da competição. Acompanhe em tempo real no Lance!
Nas quartas de final, Pigossi e Herrero, que figuram como cabeças da chave principal da competição, passaram pela parceria formada pela brasileira Rebeca Pereira e pela sérvia Katarina Jokic. As parciais foram 6/2 e 6/1.
Como está sendo o jogo?
🟢 COMEÇA A PARTIDA!
- Jogadoras em quadra para aquecimento
Laura Pigossi caiu nas oitavas do torneio simples
A brasileira parou nas oitavas de final do torneio de simples do WTA 125 de Colina, no Chile. Nesta quinta-feira (20), a paulista foi superada pela francesa Leolia Jeanjean, cabeça de chave número três da competição, por 2 a 1, parciais de 3/6, 7/6 e 4/6. A paulista segue viva na chave de duplas, ao lado da espanhola Alicia Herrero Linana.
Com o resultado, Jeanjean, número 106 do mundo, ampliou sua vantagem nos confrontos com a brasileira. Agora, são quatro vitórias da francesa contra uma de Pigossi em cinco jogos. Laura deixa o Chile com mais 15 pontos no ranking individual, o suficiente para subir uma posição.
Laura chegou para a disputa no Chile após representar o Brasil nos playoffs da Billie Jean King Cup, na Austrália, no último fim de semana. Na última quarta-feira (19), ela estreou no WTA de Colina com vitória sobre a jovem chilena Antonia Vergara Rivera, de 18 anos, por duplo 6/1.
