Laura Pigossi cai nas oitavas de simples, mas segue nas duplas em Colina

A brasileira Laura Pigossi parou nas oitavas de final do torneio de simples do WTA 125 de Colina, no Chile. Nesta quinta-feira (20), a paulista foi superada pela francesa Leolia Jeanjean, cabeça de chave número três da competição, por 2 a 1, parciais de 3/6, 7/6 e 4/6. A paulista volta à quadra ainda no final desta tarde pela chave de duplas.

Com o resultado, Jeanjean, número 106 do mundo, ampliou sua vantagem nos confrontos com a brasileira. Agora, são quatro vitórias da francesa contra uma de Pigossi em cinco jogos. Laura deixa o Chile com mais 15 pontos no ranking individual, o suficiente para subir uma posição.

Laura chegou para a disputa no Chile após representar o Brasil nos playoffs da Billie Jean King Cup, na Austrália, no último fim de semana. Na última quarta-feira (19), ela estreou no WTA de Colina com vitória sobre a jovem chilena Antonia Vergara Rivera, de 18 anos, por duplo 6/1.

Laura Pigossi volta à quadra ainda nesta quinta-feira (20) (Foto: Divulgação)

Rodada dupla no Chile

Assim como na véspera, Laura Pigossi encara uma rodada dupla no saibro chileno na tarde desta quinta-feira (20). Na mesma quadra em que disputou a partida de simples, ela disputa as quartas de final de duplas, ao lado da espanhola Alicia Herrero Linana. A dupla, que figura como cabeça de chave principal do torneio, enfrenta a parceria formada pela brasileira Rebeca Pereira e a sérvia Katarina Jokic.

A programação do dia ficou apertada, conforme o jogo entre Pigossi e Jeanjean foi se alongando, concluído após 2h49min de duração. A princípio, a partida de duplas estava prevista para acontecer por volta das 16h40, mas foi adiada para o descanso adequado da atleta, e não deve começar antes das 17h45.

