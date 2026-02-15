menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Histórico! Thiago Monteiro e Marcondes furam o quali e Brasil bate recorde de atletas no Rio Open

Brasil terá seis representantes no torneio pela primeira vez na história

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/02/2026
19:40
Atualizado há 3 minutos
Thiago Monteiro se classificou para a chave principal do Rio Open após vencer o sérvio Dusan Lajovic (Foto: Divulgação)
imagem cameraThiago Monteiro se classificou para a chave principal do Rio Open após vencer o sérvio Dusan Lajovic (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Rio Open 2026 já começou fazendo história para o esporte nacional. Neste domingo, no saibro do Jockey Club Brasileiro, Thiago Monteiro e Igor Marcondes confirmaram o excelente momento e garantiram suas vagas na chave principal do maior torneio da América do Sul. Com os resultados, o Brasil atinge a marca histórica de seis tenistas na disputa do título, superando o recorde anterior de cinco representantes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O primeiro a garantir a festa da torcida foi Igor Marcondes. O paulista, que entrou no qualifying via convite, dominou o português Jaime Faria com parciais de 6/1 e 7/6(5). Marcondes mostrou solidez no fundo de quadra e soube controlar o nervosismo no tie-break do segundo set para carimbar seu passaporte para a chave principal.

Igor Marcondes se classificou para a chave principal do Rio Open (Foto: Divulgação)
Igor Marcondes se classificou para a chave principal do Rio Open (Foto: Divulgação)

Logo depois, foi a vez do veterano Thiago Monteiro inflamar a Quadra Guga Kuerten no Rio Open. Em uma batalha de 2h51min contra o cabeça de chave 6 do quali, o sérvio Dusan Lajovic, o cearense buscou uma virada épica. Após perder a primeira parcial por 6/2, Thiago Monteiro se reencontrou com o apoio da arquibancada e fechou o jogo com duplo 6/3, mostrando por que é o brasileiro com mais vitórias na história do torneio.

continua após a publicidade
Thiago Monteiro se classificou para a chave principal do Rio Open após vencer o sérvio Dusan Lajovic (Foto: Divulgação)
Thiago Monteiro se classificou para a chave principal do Rio Open após vencer o sérvio Dusan Lajovic (Foto: Divulgação)

+Aposte na vitória do seu tenista favorito no Rio Open
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O "Exército Brasileiro" na 12ª edição do Rio Open contará com:

João Fonseca
João Lucas Reis
Gustavo Heide
Luis Guto Miguel
Thiago Monteiro
Igor Marcondes

Os confrontos da chave principal começam nesta segunda-feira (16) e o sorteio reservou fortes emoções: Thiago Monteiro terá pela frente justamente o jovem João Fonseca, garantindo um brasileiro antecipadamente nas oitavas de final. Já Igor Marcondes enfrentará o peruano Ignacio Buse, em busca de manter o embalo do qualifying.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias