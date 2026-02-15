Histórico! Thiago Monteiro e Marcondes furam o quali e Brasil bate recorde de atletas no Rio Open
Brasil terá seis representantes no torneio pela primeira vez na história
O Rio Open 2026 já começou fazendo história para o esporte nacional. Neste domingo, no saibro do Jockey Club Brasileiro, Thiago Monteiro e Igor Marcondes confirmaram o excelente momento e garantiram suas vagas na chave principal do maior torneio da América do Sul. Com os resultados, o Brasil atinge a marca histórica de seis tenistas na disputa do título, superando o recorde anterior de cinco representantes.
O primeiro a garantir a festa da torcida foi Igor Marcondes. O paulista, que entrou no qualifying via convite, dominou o português Jaime Faria com parciais de 6/1 e 7/6(5). Marcondes mostrou solidez no fundo de quadra e soube controlar o nervosismo no tie-break do segundo set para carimbar seu passaporte para a chave principal.
Logo depois, foi a vez do veterano Thiago Monteiro inflamar a Quadra Guga Kuerten no Rio Open. Em uma batalha de 2h51min contra o cabeça de chave 6 do quali, o sérvio Dusan Lajovic, o cearense buscou uma virada épica. Após perder a primeira parcial por 6/2, Thiago Monteiro se reencontrou com o apoio da arquibancada e fechou o jogo com duplo 6/3, mostrando por que é o brasileiro com mais vitórias na história do torneio.
O "Exército Brasileiro" na 12ª edição do Rio Open contará com:
João Fonseca
João Lucas Reis
Gustavo Heide
Luis Guto Miguel
Thiago Monteiro
Igor Marcondes
Os confrontos da chave principal começam nesta segunda-feira (16) e o sorteio reservou fortes emoções: Thiago Monteiro terá pela frente justamente o jovem João Fonseca, garantindo um brasileiro antecipadamente nas oitavas de final. Já Igor Marcondes enfrentará o peruano Ignacio Buse, em busca de manter o embalo do qualifying.
