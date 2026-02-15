Antes do Rio Open, entenda o motivo do silêncio em jogos de tênis

Independentemente do evento, os fãs brasileiros são conhecidos mundialmente pela animação e entrega nas arquibancadas. Torcer sem fazer grande festa, então, torna-se um novo desafio. Apesar disso, desde a estreia, o Rio Open segue como grande sucesso no início do calendário masculino da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Esse torneio, da categoria ATP 500, é disputado anualmente no Rio de Janeiro, em quadras de saibro, e faz parte do calendário oficial do circuito masculino profissional. Criado em 2014, o evento reúne tenistas do ranking mundial e distribui pontos importantes para a temporada, além de integrar a gira sul-americana de saibro.

No tênis, o silêncio durante os pontos não é apenas tradição vazia: é parte essencial do jogo. Diferentemente de esportes coletivos, o tênis exige extrema concentração em ações rápidas e precisas. Um barulho inesperado no momento do saque ou da devolução pode alterar completamente o desempenho do atleta.

Em torneios profissionais como o Rio Open, o protocolo de silêncio é tratado quase como uma regra não escrita. O saque, por exemplo, é um movimento técnico milimétrico – o jogador calcula força, ângulo e colocação em frações de segundo. Qualquer distração sonora poderia interferir.

Vale destacar, no entanto, que isso não impede que uma comemoração animada, mas controlada, aconteça após o ponto do tenista. Algo parecido ocorre em relação ao movimento nas arquibancadas. Para quem nunca acompanhou in loco um torneio de tênis, não faz ideia de que a circulação não é completamente livre durante o jogo.

O acesso à quadra é controlado, sendo permitido apenas quando não há disputa ativa. Ou seja, os torcedores só podem andar pelas arquibancadas durante os intervalos entre games e sets.

Rio Open 2026 contará com João Fonseca e outros brasileiros

Com João Fonseca novamente como principal esperança, quatro brasileiros estão garantidos na chave principal do Rio Open, que começa na segunda-feira (16), no Jockey Club. O número 1 do Brasil e 33 do mundo terá a companhia do paulista Gustavo Heide (257º, de 23 anos), do pernambucano João Lucas Reis (207º, de 25) e do caçula goiano Guto Miguel (1586º, de 16 anos), que receberam convites para o único ATP 500 da América do Sul.

Com os quatro anfitriões já garantidos na chave principal, este é o segundo maior número de brasileiros na história do torneio. Nas 11 primeiras edições, o recorde foi registrado em 2024 e 2025, quando João Fonseca, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Thiago Wild e Heide disputaram a chave principal.

João Fonseca em treino na Yes Tennis (Foto: Gustavo Loio/Lance!)

