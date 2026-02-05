Atual campeão faz jogada espetacular em Montpellier; veja vídeo
Felix Auger-Aliassime mostra velocidade e precisão em jogada
Atual campeão e principal favorito nesta edição, Felix Auger-Aliassime segue sobrando no ATP 250 de Montpellier, na França. Nesta quinta-feira, na vitória sobre o veterano suíço Stan Wawrinka, de 40 anos, por 6/4 e 7/6 (3), uma jogada protagonizada pelo canadense chamou muito a atenção do público.
No quinto game do segundo set, para finalizar um rally (ponto mais longo), o número 8 do mundo não apenas chegou numa bola que parecia impossível, como a devolveu com uma passada espetacular. Orgulhoso do feito, o canadense, muitas vezes discreto em quadra, colocou a mão no ouvido e pediu o apoio do público. E foi prontamente atendido, como não poderia deixar de ser.
Veja a jogada espetacular abaixo:
Campeão enfrenta um anfitrião
Nas quartas de final, Aliassime vai enfrentar um anfitrião, que sairá do inédito duelo entre Ugo Blanchet (174º, lucky loser) ou Arthur Fils (42º).
Se confirmar o favoritismo novamente, o atual campeão fará uma das semifinais contra o ganhador do embate entre o francês e qualifier Titouan Droguet (150º) e o holandês Tallon Griekspoor (29º).
Por defender o título no torneio francês, o tenista canadense está desfalcando seu país no confronto contra o Brasil, sexta e sábado, em Vancouver, pela Copa Davis. Sem seu principal nome, o Canadá contará com Gabriel Diallo (39º), Liam Draxl (146º) e Alexis Galarneau (232º) para as simples.
