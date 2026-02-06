Abertura das Olimpíadas de Inverno uniu tradição, arte e moda em quatro cidades italianas

Nesta sexta-feira (6), a Itália sediou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, um espetáculo grandioso que inovou ao ser dividido em quatro cidades: Milão, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo. O pontapé inicial foi dado no icônico Estádio San Siro, em Milão.

O evento foi um verdadeiro show de representatividade e exaltação à cultura italiana, com participações de grandes nomes mundiais e locais. Um dos momentos mais emocionantes foi a performance de Mariah Carey, que cantou em italiano a canção "Volare", um símbolo no país. A diva pop Laura Pausini, por sua vez, proferiu o hino nacional, sendo ovacionada pelo público. A cerimônia também prestou homenagens a atrizes, modelos e outros ícones italianos.

Arte e a moda como destaque

A encenação inicial transportou o público para um "museu vivo", com atores e dançarinos representando a arte e a escultura italiana, interpretando, por exemplo, o cupido em sua busca pelo amor. As cidades-sede dos Jogos de Inverno foram destacadas pela harmonia entre a urbanidade e a paisagem montanhosa característica da Itália. Ao final da apresentação, os arcos Olímpicos foram erguidos, simbolizando o início da competição.

No quesito moda, o evento também teve seu brilho. Os trajes utilizados na homenagem à bandeira italiana e as roupas dos atletas que carregaram o nome do país no San Siro foram criações de Giorgio Armani, marcando um de seus últimos trabalhos antes de seu falecimento, em setembro de 2025. Já a delegação brasileira vestiu peças assinadas pela Moncler.

Brasil brilha com ginga e quebra de protocolo

A delegação brasileira desfilou cheia de ginga e carisma, com passos de dança que representavam a essência do Brasil. Um dos atletas ainda aplicou um "mortal" durante as danças, mostrando o entusiasmo brasileiro. Os porta-bandeiras, Lucas Pinheiro (Milão) e Nicole Silveira (Cortina d'Ampezzo), usaram um casaco especial que trazia a bandeira brasileira em seu interior.

Lucas Pinheiro, em um momento único, quebrou o protocolo: ao se aproximar das câmeras, ele entregou a bandeira do país a outro membro da comissão para abrir o casaco e mostrar, em um gesto de orgulho, a bandeira do Brasil escondida por dentro da vestimenta.

Nos momentos finais, a cerimônia contou com a presença de Rebeca Andrade, escolhida pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) juntamente com importantes atletas mundiais para carregar a bandeira das olimpíadas.

