Tenista viraliza após 'espiadinha' no celular antes de saque decisivo; veja o vídeo

O tenista francês Ugo Humbert, atual número 38 do ranking ATP, protagonizou uma cena inusitada durante a segunda rodada do ATP 250 de Montpellier. Antes de sacar no tie-break decisivo, o jogador foi até sua mochila e consultou o celular por alguns segundos antes de retornar à posição de jogo.

🚨 Ugo Humbert is under investigation 🤯



After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔 pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU — Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026

Na parcial, seu adversário Adrian Mannarino havia vencido os três primeiros pontos, mas Humbert reagiu com quatro pontos seguidos. Foi exatamente nesse instante, antes de servir para tentar ampliar a vantagem, que ele decidiu procurar o telefone na bolsa.

Após a pausa, Humbert perdeu os quatro pontos seguintes e acabou eliminado com parciais de 7/6 (4), 3/6 e 7/6 (4).

Embora levar o aparelho para a quadra não seja proibido pela ATP, o uso durante a partida é estritamente regulamentado para evitar o coaching (orientação técnica externa).

O francês Ugo Humbert foi derrotado em Montpelier (Reprodução)

Outros casos de celular em quadra

Diferente de Humbert, o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, esperou a partida acabar. Logo após conquistar o Australian Open 2026, enquanto a cerimônia de premiação era preparada em quadra, o jovem foi flagrado checando as mensagens em seu telefone. Como a partida já havia encerrado, o ato foi visto apenas como uma curiosidade da geração hiperconectada.

Em 2025, Aryna Sabalenka protagonizou um caso mais polêmico. Inconformada com uma marcação da arbitragem, ela pegou o celular de um membro de sua equipe para fotografar a marca da bola no saibro, tentando provar que o ponto fora "dentro". A arbitragem considerou o uso do aparelho indevido para aquele momento da disputa e ela recebeu uma advertência por conduta antidesportiva.

O francês Gaël Monfils já chegou a pedir permissão ao árbitro de cadeira para tirar uma foto da torcida durante uma mudança de lado no US Open. Na ocasião, o árbitro permitiu, e a cena viralizou como um dos momentos mais carismáticos do torneio.

