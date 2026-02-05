menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Tenista viraliza após 'espiadinha' no celular antes de saque decisivo; veja o vídeo

Ugo Humbert chegou a pedir desculpas ao árbitro e ao adversário após o ocorrido

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
11:55
O francês Ugo Humbert já derrotou e perdeu para João Fonseca em 2025
imagem cameraO francês Ugo Humbert já derrotou e perdeu para João Fonseca em 2025
  • Matéria
  • Mais Notícias

O tenista francês Ugo Humbert, atual número 38 do ranking ATP, protagonizou uma cena inusitada durante a segunda rodada do ATP 250 de Montpellier. Antes de sacar no tie-break decisivo, o jogador foi até sua mochila e consultou o celular por alguns segundos antes de retornar à posição de jogo.

continua após a publicidade

Relacionadas

Na parcial, seu adversário Adrian Mannarino havia vencido os três primeiros pontos, mas Humbert reagiu com quatro pontos seguidos. Foi exatamente nesse instante, antes de servir para tentar ampliar a vantagem, que ele decidiu procurar o telefone na bolsa.

Após a pausa, Humbert perdeu os quatro pontos seguintes e acabou eliminado com parciais de 7/6 (4), 3/6 e 7/6 (4).

Embora levar o aparelho para a quadra não seja proibido pela ATP, o uso durante a partida é estritamente regulamentado para evitar o coaching (orientação técnica externa).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O francês Ugo Humbert foi derrotado em Montpelier (Reprodução)
O francês Ugo Humbert foi derrotado em Montpelier (Reprodução)

Outros casos de celular em quadra

Diferente de Humbert, o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, esperou a partida acabar. Logo após conquistar o Australian Open 2026, enquanto a cerimônia de premiação era preparada em quadra, o jovem foi flagrado checando as mensagens em seu telefone. Como a partida já havia encerrado, o ato foi visto apenas como uma curiosidade da geração hiperconectada.

Em 2025, Aryna Sabalenka protagonizou um caso mais polêmico. Inconformada com uma marcação da arbitragem, ela pegou o celular de um membro de sua equipe para fotografar a marca da bola no saibro, tentando provar que o ponto fora "dentro". A arbitragem considerou o uso do aparelho indevido para aquele momento da disputa e ela recebeu uma advertência por conduta antidesportiva.

continua após a publicidade

O francês Gaël Monfils já chegou a pedir permissão ao árbitro de cadeira para tirar uma foto da torcida durante uma mudança de lado no US Open. Na ocasião, o árbitro permitiu, e a cena viralizou como um dos momentos mais carismáticos do torneio.

➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open
➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias