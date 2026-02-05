Tenista viraliza após 'espiadinha' no celular antes de saque decisivo; veja o vídeo
Ugo Humbert chegou a pedir desculpas ao árbitro e ao adversário após o ocorrido
O tenista francês Ugo Humbert, atual número 38 do ranking ATP, protagonizou uma cena inusitada durante a segunda rodada do ATP 250 de Montpellier. Antes de sacar no tie-break decisivo, o jogador foi até sua mochila e consultou o celular por alguns segundos antes de retornar à posição de jogo.
🚨 Ugo Humbert is under investigation 🤯— Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026
After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔 pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU
Na parcial, seu adversário Adrian Mannarino havia vencido os três primeiros pontos, mas Humbert reagiu com quatro pontos seguidos. Foi exatamente nesse instante, antes de servir para tentar ampliar a vantagem, que ele decidiu procurar o telefone na bolsa.
Após a pausa, Humbert perdeu os quatro pontos seguintes e acabou eliminado com parciais de 7/6 (4), 3/6 e 7/6 (4).
Embora levar o aparelho para a quadra não seja proibido pela ATP, o uso durante a partida é estritamente regulamentado para evitar o coaching (orientação técnica externa).
Outros casos de celular em quadra
Diferente de Humbert, o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, esperou a partida acabar. Logo após conquistar o Australian Open 2026, enquanto a cerimônia de premiação era preparada em quadra, o jovem foi flagrado checando as mensagens em seu telefone. Como a partida já havia encerrado, o ato foi visto apenas como uma curiosidade da geração hiperconectada.
Em 2025, Aryna Sabalenka protagonizou um caso mais polêmico. Inconformada com uma marcação da arbitragem, ela pegou o celular de um membro de sua equipe para fotografar a marca da bola no saibro, tentando provar que o ponto fora "dentro". A arbitragem considerou o uso do aparelho indevido para aquele momento da disputa e ela recebeu uma advertência por conduta antidesportiva.
O francês Gaël Monfils já chegou a pedir permissão ao árbitro de cadeira para tirar uma foto da torcida durante uma mudança de lado no US Open. Na ocasião, o árbitro permitiu, e a cena viralizou como um dos momentos mais carismáticos do torneio.
