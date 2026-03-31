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Único brasileiro campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, que começa no próximo domingo, Guga Kuerten venceu duas vezes o torneio (em 1999 e 2001). Na campanha do primeiro título, o ex-número 1 do mundo, entre suas seis vitórias, duas foram contra compatriotas: diante de Márcio Carlsson (6/1 e 6/3), na estreia, e na terceira rodada, diante do amigo e parceiro de duplas Fernando Meligeni (6/2 e 7/6).

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Em entrevista ao Lance!, Fininho recordou aquele duelo contra o amigo, com quem venceu cinco títulos de ATP nas duplas (em Santiago, Estoril, Bolonha, Stuttgart e Gstaad):

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- Me lembro de todos os jogos com o Guga. Éramos muito amigos, mas sempre foi muito difícil jogar contra ele. Eu era muito o cara da bagunça, da gritaria, do olhar na cara, da provocação também. E quando com um amigo é muito mais difícil. Então era um jogo muito mais burocrático. O Guga tinha mais força, então eu tentava sujar o jogo, no sentido de dar um slice, jogar para cima, tirar a bola da altura de cintura dele, fazê-lo se mexer. E os jogos, normalmente, tinha um set duro e um mais fácil.

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Naquela semana de abril de 1999, Meligeni, então o 51º do mundo, estreou vencendo o australiano Andrew Ilie (42º) e, na sequência, superou o número 7 do ranking, o britânico Tim Henman. Guga, por sua vez, era o 19º melhor tenista do planeta:





- Eu vinha ia ganhar dois jogos bons, mas ele era uma desgraça jogar contra ele. Ao mesmo tempo que tinha uma rivalidade interna comigo, eu sentia que ele não queria perder de jeito nenhum para mim. É uma coisa dele também, a gente tem isso, né, não querer perder para brasileiro, ele era mais jovem, então tem o prazer de ganhar dos 'velhinhos'. Mas é uma delícia, sempre foi muito legal a convivência, os aprendizados. Mas não era muito legal jogar contra não, vou te falar que era osso, porque ele, na hora do vamos ver, dava isso pra caramba, 30, 40, ele jogava na linha, dava muita raiva da confiança que ele tinha.

Guga venceu outro Masters 1000 em 1999

Dias depois de derrotar o amigo, Guga ergueu o primeiro de seus cinco troféus de Masters 1000 na carreira, derrotando o chileno Marcelo Ríos (13º) na decisão (por 6/4, 2/1 e desistência). No mês seguinte, o ex-número 1 do mundo repetiu o feito em Roma, outro torneio desse nível. A vítima, na final italiana, foi o australiano Patrick Rafter (4º), por 6/4, 7/5 e 7/6.