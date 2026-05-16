João Fonseca enfrenta veterano na estreia do ATP 500 de Hamburgo

O brasileiro João Fonseca conheceu, na manhã deste sábado (16), o primeiro adversário no ATP 500 de Hamburgo. O número 29 do ranking fará sua estreia diante do alemão Yannick Hanfmann (59º), de 34 anos. Os dois nunca se enfrentaram pelo circuito profissional.

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Caso vença na primeira rodada, Fonseca pode ter o italiano Luciano Darderi como adversário nas oitavas. Número 20 do mundo, Darderi alcançou a semifinal do Masters de Roma e estreia diante do argentino Roman Andres Burruchaga.

O primeiro adversário do top-10 viria em uma eventual disputa de quartas de final, quando o caminho de João Fonseca pode cruzar com o de Alex de Minaur, 8º do mundo, anunciado no torneio na última sexta-feira (15).

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Fonseca chega ao ATP 500 de Hamburgo após sofrer eliminação na rodada de estreia do Masters 1000 de Roma, no dia 9 de maio. Na ocasião, foi derrotado de virada pelo sérvio Hamad Mededovic, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1).

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João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

João Fonseca fará estreia como cabeça de chave em Roland Garros

O ATP de Hamburgo é o último torneio de João Fonseca antes de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada. Em busca do título inédito, o brasileiro não terá pela frente os primeiros colocados do ranking ATP nas rodadas iniciais de Roland Garros. Como está garantido entre os 32 melhores do mundo, o tenista garantiu o "posto" de cabeça de chave no Grand Slam pela primeira vez na carreira.

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