Guto Miguel avança às quartas do juvenil do Australian Open
Goiano, de 16 anos, vence a terceira nas simples em Melbourne
- Matéria
- Mais Notícias
Terceiro melhor juvenil do mundo na atualidade, Luis Guto Miguel está nas quartas de final da modalidade no Australian Open. Nesta quinta-feira, o goiano, de 16 anos, segundo cabeça de chave, derrotou o qualifier Ntungamili Raguin, de Botsuana, por 6/4 e 6/3, em duelo que durou 1h18m.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️André Agassi vai entregar troféu ao campeão do Rio Open
+ Aposte na vitória de seu tenista favorito no Australian Open!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Feliz com minha performance hoje. Vamos! - escreveu o brasileiro, nas redes sociais.
Nas quartas de final, Guto, que é treinado por Santos Dumont e Kike Grangeiro, em Brasília, enfrenta o esloveno Ziga Sesko, sétimo cabeça de chave. Curiosamente, o rival nas simples é parceiro do atleta da Rede Tênis Brasil na chave de duplas. Os dois jogam nesta quinta as quartas de final contra o britânico Mark Ceban e o russo Kirill Filaretov.
Como foi a vitória de Guto Miguel
O jovem brasileiro começou a partida cometendo erros e viu o rival abrir 3/0. No entanto, o goiano não se entregou e buscou a virada.
No segundo set, Guto Miguel conquistou a quebra logo no primeiro game. Não satisfeito, o atleta da Rede Tênis Brasil repetiu a dose no quinto game e abriu 4/1. O adversário ainda devolveu uma das quebras. Porém, quando sacou no último game, o qualifier foi novamente quebrado, e o goiano venceu mais uma partida em Melbourne.
O jovem goiano, por sinal, no início da semana, treinou com ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos em Melbourne, com 10 conquistas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias