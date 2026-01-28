Medalhista do tênis de mesa no Rio 2016 é suspenso por envolvimento com apostas

A Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) anunciou, na última terça-feira (27), a suspensão por quatro anos do atleta paralímpico Israel Stroh. Medalhista de prata nos Jogos do Rio 2016, o brasileiro foi considerado culpado por conduta corrupta envolvendo 68 apostas suspeitas realizadas entre março de 2022 e abril de 2024.

Israel foi punido com dois anos de suspensão por conduta corrupta e dois anos por envolvimento com apostas, totalizando quatro anos de suspensão. Seis meses de suspensão provisória, aplicada em agosto 2024, já foram cumpridos e serão descontados do total. O brasileiro deverá ficar afastado de competições até 26 de junho de 2029.

A denúncia contra Israel Stroh foi feita em abril de 2024, referente à participação do atleta no Aberto Paralímpico da Polônia, disputado em março daquele ano. Ao longo da investigação, testemunhas e o próprio Israel prestaram depoimentos, até o julgamento em dezembro de 2025. A decisão do tribunal ainda está sujeita a recurso por parte do brasileiro e somente será publicada após a conclusão do processo de recurso.

Israel Stroh conquistou a medalha de prata nos Jogos do Rio 2016 (Foto: Miriam Jeske/ CBTM)

Trajetória no tênis de mesa

Formado em jornalismo, Israel Stroh atuou na área antes de se dedicar definitivamente ao tênis de mesa. O atleta teve os movimentos dos braços e das pernas comprometidos por uma paralisia cerebral e compete na classe funcional 7. Nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha na modalidade.

Israel Stroh ainda competiu nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024. O brasileiro já havia sido suspenso provisoriamente, mas entrou com recurso junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu liberação para jogar na capital francesa.

