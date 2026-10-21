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Tênis: Ex-número 1 destaca momento de Zverev e explica ruptura

Ferrero destaca o sucesso de Zverev, explica fim da parceria e reforça o mérito do alemão nas conquistas recentes no tênis

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/10/2026 11:34
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Zverev em partida contra Learner Tien na Laver Cup
Zverev em partida contra Learner Tien na Laver Cup (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Juan Carlos Ferrero concedeu uma entrevista ao jornal espanhol AS para divulgar seu livro "Mentalidad Ganadora", no qual aborda sua trajetória como jogador e treinador. Ele relembrou o período em que trabalhou com Alexander Zverev, destacando que a parceria durou menos de um ano devido a diferenças na visão de profissionalismo entre os dois.

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Ex-número 1 do mundo, Ferrero explicou que, apesar dessas divergências, não houve atritos pessoais e que mantém uma boa relação com o alemão até hoje. O ex-tenista afirmou que, na época, ainda jovem como treinador, percebeu que poderia ter agido de forma diferente, com mais maturidade.

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Ele ressaltou que Zverev tem uma forma própria de encarar o profissionalismo, influenciada por suas raízes e personalidade, o que levou à decisão conjunta de não continuar a parceria. Mesmo assim, Ferrero enviou mensagens de apoio ao alemão, como após sua vitória em Roland Garros, e destacou que nunca houve problemas nas partidas entre Zverev e Carlos Alcaraz, outro atleta que ele orienta.

Alexander Zverev comemora a conquista do US Open
Alexander Zverev comemora a conquista do US Open (Foto: Angela Weiss / AFP)

Temporada de Zverev

Sobre a temporada histórica de Zverev, que conquistou seus primeiros títulos de Grand Slam em Roland Garros e US Open, além de chegar à final de Wimbledon, Ferrero expressou satisfação. Ele lembrou que o alemão sempre esteve próximo de alcançar esse nível e que seu esforço e profissionalismo foram determinantes para o sucesso.

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Ferrero também rebateu críticas que minimizam as conquistas de Zverev por conta de lesões de adversários, afirmando que o mérito do jogador permanece, pois ele competiu de igual para igual contra os principais rivais. Zverev deve assumir o posto de número 1 do mundo ao final da temporada, consolidando o ápice da carreira que Ferrero acompanhou desde os primeiros passos como treinador.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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