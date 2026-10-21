Tênis: Ex-número 1 destaca momento de Zverev e explica ruptura
Ferrero destaca o sucesso de Zverev, explica fim da parceria e reforça o mérito do alemão nas conquistas recentes no tênis
Juan Carlos Ferrero concedeu uma entrevista ao jornal espanhol AS para divulgar seu livro "Mentalidad Ganadora", no qual aborda sua trajetória como jogador e treinador. Ele relembrou o período em que trabalhou com Alexander Zverev, destacando que a parceria durou menos de um ano devido a diferenças na visão de profissionalismo entre os dois.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ex-número 1 do mundo, Ferrero explicou que, apesar dessas divergências, não houve atritos pessoais e que mantém uma boa relação com o alemão até hoje. O ex-tenista afirmou que, na época, ainda jovem como treinador, percebeu que poderia ter agido de forma diferente, com mais maturidade.
Ele ressaltou que Zverev tem uma forma própria de encarar o profissionalismo, influenciada por suas raízes e personalidade, o que levou à decisão conjunta de não continuar a parceria. Mesmo assim, Ferrero enviou mensagens de apoio ao alemão, como após sua vitória em Roland Garros, e destacou que nunca houve problemas nas partidas entre Zverev e Carlos Alcaraz, outro atleta que ele orienta.
Temporada de Zverev
Sobre a temporada histórica de Zverev, que conquistou seus primeiros títulos de Grand Slam em Roland Garros e US Open, além de chegar à final de Wimbledon, Ferrero expressou satisfação. Ele lembrou que o alemão sempre esteve próximo de alcançar esse nível e que seu esforço e profissionalismo foram determinantes para o sucesso.
Ferrero também rebateu críticas que minimizam as conquistas de Zverev por conta de lesões de adversários, afirmando que o mérito do jogador permanece, pois ele competiu de igual para igual contra os principais rivais. Zverev deve assumir o posto de número 1 do mundo ao final da temporada, consolidando o ápice da carreira que Ferrero acompanhou desde os primeiros passos como treinador.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Tudo sobre
Mais Esportes
Elina Svitolina e Gael Monfils anunciam divórcio após cinco anos juntosHá 1 dia
Tênis
Tenista brasileira conquista torneio de duplas no WTA de WuhanHá 3 dias
Tênis
Fokina vence Jodar e conquista título em ShanghaiHá 3 dias
Tênis
Relembre as 20 vitórias de João Fonseca em 2026Há 3 dias
Tênis
João Fonseca encerra temporada e só volta em 2027Há 4 dias
Tênis
Sem Alcaraz ou Sinner no caminho, Zverev alcançará feito inédito no tênisHá 6 dias
Mais LANCE!