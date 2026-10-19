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Elina Svitolina e Gael Monfils anunciam divórcio após cinco anos juntos

Casal fez anúncio oficial pelas redes sociais

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/10/2026 11:56
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Tenista faz publicação explicando divórcio nas redes sociais (Foto: Reprodução/elisvitolina)
Tenista faz publicação explicando divórcio nas redes sociais (Foto: Reprodução/elisvitolina)

A tenista ucraniana Elina Svitolina e o francês Gael Monfils anunciaram, nesta segunda-feira (19), o fim do casamento, que durava desde 2021. O comunicado veio por meio de uma emocionante publicação nas redes sociais.

Em uma mensagem profunda, Svitolina lamentou que a guerra na Ucrânia tenha mexido com seu psicológico ao longo dos anos e explicou que, agora, precisa se "reencontrar".

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Publicação que revelou o término entre Svitolina e Monfils

Tradução: Essa é a coisa mais difícil que já tive que compartilhar.
Todos sabem o quanto a Ucrânia significa para mim. O que raramente falei é o que a guerra causou em mim, no meu íntimo. No ano passado, eu disse a vocês que precisava me afastar das quadras porque não estava no estado emocional adequado. Hoje, quero me abrir um pouco mais. O que vocês não viram foram as noites sem dormir, as dúvidas e a sensação de estar me perdendo aos poucos.
Gaël viu tudo isso. Ele nunca soltou minha mão. Lutamos juntos contra isso por muito tempo, com tudo o que tínhamos. Mas algumas batalhas acontecem bem no fundo de você, e nenhum amor vindo de outra pessoa pode vencê-las por você.
Com o tempo, percebi que preciso reencontrar meu caminho de volta a mim mesma e que não consigo fazer isso dentro do nosso casamento. É a verdade mais difícil que já tive de encarar e a coisa mais difícil que já tive de dizer à pessoa que amo. Gaël me ouviu. Ele respeitou o que eu preciso com uma força e uma dignidade que nunca esquecerei.
Gaël me amou nas minhas maiores alegrias e nos meus momentos mais sombrios, e eu o amei de todo o coração. Juntos, construímos uma vida linda e recebemos o presente mais precioso de todos: nossa filha, Skai.
Skai sempre virá em primeiro lugar. Nosso casamento está chegando ao fim, mas nossa família não. Sempre seremos os pais dela, lado a lado, em cada etapa de sua vida.
Por favor, saibam que não há ninguém a quem culpar aqui. Há apenas duas pessoas que se amaram profundamente e uma história que está mudando de rumo.
Pedimos a sua compreensão e pelo espaço de que precisamos para nos curarmos.
Obrigada pelo seu amor 🤍

História de Elina e Gael

A tenista ucraniana Elina Svitolina e o francês Gaël Monfils formaram um dos casais mais conhecidos do circuito mundial de tênis. Os dois começaram a se relacionar em 2018, oficializaram o noivado em abril de 2021 e se casaram em 16 de julho do mesmo ano, em uma cerimônia realizada em Genebra, na Suíça. Em outubro de 2022, nasceu a primeira filha do casal, Skaï.

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Ao longo dos anos, os atletas compartilharam momentos da vida pessoal e profissional, conciliando a rotina de competições com a criação da filha. Svitolina, ex-número 3 do mundo, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, enquanto Monfils, ex-número 6 do ranking mundial, ficou conhecido pelo estilo atlético e pelas jogadas espetaculares nas quadras.

A ucraniana explicou que os impactos emocionais da guerra em seu país, invadido pela Rússia em 2022, tiveram um peso importante em sua saúde mental. Segundo a tenista, apesar do apoio recebido de Monfils, ela percebeu que precisava reencontrar a si mesma fora da relação. A atleta ressaltou que não havia culpados pela separação e afirmou que os dois continuarão unidos na criação da filha.

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Elis Vitolina anuncia divórcio com Gael Monfils (Foto: Reprodução/elisvitolina)
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