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Fokina vence Jodar e conquista título em Shanghai

Espanhol supera compatriota e alcança marca de 13º no ranking

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 09:44
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Alejandro Fokina conquistou, neste domingo, o título do ATP Masters 1000 de Shanghai, na China, ao vencer o jovem espanhol Rafael Jodar por 1/6, 7/6(5) e 6/4, em uma partida que durou 2h29. Essa é a maior conquista da carreira de Fokina, que já havia vencido dois ATP 250 na temporada.

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O confronto final reuniu duas promessas do tênis espanhol: Fokina, que buscava seu terceiro título de primeira linha, e Jodar, de apenas 20 anos e atual número 13 do mundo. Apesar de perder o primeiro set de forma contundente, Fokina reagiu no segundo, decidindo a parcial no tiebreak, e manteve o ritmo para fechar o jogo no terceiro set.

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Com a vitória, Fokina, que ficou muito emocionado durante a premiação, alcança o 13º lugar no ranking mundial, um avanço significativo que o coloca entre os principais nomes da temporada. Já Jodar, mesmo com a derrota, também teve motivos para comemorar, pois deve subir para a 11ª posição na próxima atualização da tabela.

Antes de Shanghai, Fokina havia conquistado os ATP 250 de Mallorca e Chengdu, ambos em 2023, o que demonstra sua evolução constante no circuito. A final contou ainda com a presença ilustre de Roger Federer, que prestigiou o duelo entre os dois espanhóis.

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O próximo compromisso de Fokina e Jodar ainda não foi divulgado, mas ambos seguem em ascensão no circuito e devem disputar torneios importantes nas próximas semanas.

Alejandro Fokina beija o troféu em Shanghai
Fokina beija a taça após o título em Shanghai (Foto: Hector RETAMAL / AFP)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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