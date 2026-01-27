Svitolina atinge feito inédito e desafia Sabalenka no Australian Open

Está definida a primeira semifinal feminina do Australian Open. E que vai desafiar a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka, será a experiente ucraniana Elina Svitolina, de 31 anos, 12ª do mundo, que, nesta terça-feira, passou fácil pela americana Coco Gauff (3ª), por 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.

Em busca da primeira final de Grand Slam da carreira, a veterena da Ucrânia disputará sua quarta semifinal desse nível, a primeira em Melbourne. Svitolina parou nessa fase em Wimbledon, em 2019 e 2023 e também no US Open de 2019.

Sabalenka lidera o confronto direto contra a rival da semfinal, com cinco vitórias em seis jogos até aqui. O encontro mais recente foi na semifinal de Madri, no saibro, ano passado, com triunfo da número 1 do mundo.

Como foi a vitória de Svitolina

Logo no terceiro game, Svitolina quebrou o saque da rival pela primeira vez. A ucraniana repetiu a dose dois games depois e precisou de apenas 29 minutos para vencer a parcial inicial.

No segundo game do set seguinte, a ucraniana voltou a se impor no serviço da adversária e logo abriu 3/0. Dois games depois, fez 4/1. A americana foi para o saque em 2/5, sofreu nova quebra e Svitolina alcançou feito inédito em Melbourne.