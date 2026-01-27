menu hamburguer
Tênis

Luisa Stefani retorna à semifinal de duplas mistas do Australian Open

Brasileira e Marcelo Arevalo, de El Salvador, vencem mais uma em Melbourne

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
02:06
Marcelo Arevalo e Luisa Stefani avançaram em Melbourne (Reprodução)
Marcelo Arevalo e Luisa Stefani avançaram em Melbourne (Reprodução)
Campeã de duplas mistas do Australian Open de 2023, ao lado do gaúcho Rafael Matos, a paulistana Luisa Stefani está de volta às semifinais da categoria. Nesta terça-feira, a brasileira e Marcelo Arevalo, de El Salvador, derrotaram, de virada, sobre a cazaque Anna Danilina e o americano JJ Tracy, por 2/6, 6/4 e 10/7.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️André Agassi vai entregar troféu ao campeão do Rio Open

Abaixo, o match-point desta terça:


Segunda cabeça de chave, a dupla formada por Stefani e pelo salvadorenho aguarda a definição dos rivais das semifinais. Sairá do jogo entre a tcheca Katerina Siniakova e o holandês Sem Verbeek contra os franceses Kristina Mladenovic e Manuel Guinard.

Na estreia, Stefani e Arevalo derrotaram os americanos Asia Muhammad e Evan King, por 6/3 e 6/2.

Stefani nas quartas das duplas femininas

Primeira tenista do país a conquistar uma medalha olímpica, ao lado de Laura Pigossi, com o bronze em Tóquio-2020, Stefani também segue viva na chave feminina de duplas em Melbourne. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a paulistana enfrenta, nas quartas de final, Su Wei Hsieh, e Taipei, e a letã Jelena Ostapenko nas quartas de final

A brasileira Luisa Stefani em ação no Australian Open (Reprodução)
