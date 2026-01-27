Luisa Stefani retorna à semifinal de duplas mistas do Australian Open
Brasileira e Marcelo Arevalo, de El Salvador, vencem mais uma em Melbourne
Campeã de duplas mistas do Australian Open de 2023, ao lado do gaúcho Rafael Matos, a paulistana Luisa Stefani está de volta às semifinais da categoria. Nesta terça-feira, a brasileira e Marcelo Arevalo, de El Salvador, derrotaram, de virada, sobre a cazaque Anna Danilina e o americano JJ Tracy, por 2/6, 6/4 e 10/7.
Abaixo, o match-point desta terça:
Segunda cabeça de chave, a dupla formada por Stefani e pelo salvadorenho aguarda a definição dos rivais das semifinais. Sairá do jogo entre a tcheca Katerina Siniakova e o holandês Sem Verbeek contra os franceses Kristina Mladenovic e Manuel Guinard.
Na estreia, Stefani e Arevalo derrotaram os americanos Asia Muhammad e Evan King, por 6/3 e 6/2.
Stefani nas quartas das duplas femininas
Primeira tenista do país a conquistar uma medalha olímpica, ao lado de Laura Pigossi, com o bronze em Tóquio-2020, Stefani também segue viva na chave feminina de duplas em Melbourne. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a paulistana enfrenta, nas quartas de final, Su Wei Hsieh, e Taipei, e a letã Jelena Ostapenko nas quartas de final
