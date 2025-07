Se João Fonseca só volta a jogar no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no dia 27, o principal nome feminino de sua equipe conquistou mais um título neste domingo (13). A também carioca Ingrid Martins, 80ª do mundo nas duplas, que treina na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, venceu o WTA 125 de Contrexeville, na França, disputado no saibro. A brasileira e a a americana Quinn Gleason derrotaram, na final, a britânica Emily Appleton e a holandesa Isabella Haverlag, por 6/1 e 7/6 (7/4).





➡️ Imagens de Sinner e Alcaraz na final de Wimbledon



➡️ Anisimova chora após perder a final de Wimbledon

continua após a publicidade

➡️ Em Wimbledon, Swiatek chega à 100ª vitória em Slams



Alcaraz começou o jogo confirmando o serviço, e Sinner fez o mesmo em seguida. No quinto game, o italiano aproveitou o primeiro break da final para quebrar o adversário. Em seguida, sacou para abrir Esta é a segunda conquista de WTA 125 de Ingrid na temporada e ao lado de Gleason. Elas foram campeãs em Grado e vice-campeãs em Bari, ambos na Itália.

Parceira de equipe de João Fonseca celebra título

Com a campanha e mais a segunda rodada em Wimbledon, a carioca será a 71ª do mundo com salto de nove posições no ranking.

- Primeiro set muito bom, fomos agressivas, fomos pra frente, sacamos bem. No segundo set complicou um pouco pois não estávamos tão agressivas então o jogo ficou mais parelho, mas mantiemos a cabeça firme e no final conseguimos ir bem na rede e dominando pra fechar. Agora é preparar para próximo jogo que pode ser na terça ou na quarta - contou a parceira de equipe de João Fonseca, que tem como técnico Fabiano de Paula e Haroldo Santana como preparador físico.

continua após a publicidade

➡️ Galeria de imagens de Stefani na final de duplas de Wimbledon

Ingrid e Gleason seguem direto para o WTA 250 de Iasi, na Romênia, com premiação acima dos US$ 267 mil. Elas estreiam contra a espanhola Aliona Bolsova e a russa Amina Anshba.











Ingrid Martins (e) e a americana Quinn Gleason, campeãs do WTA de Contrexeville (Divulgação)