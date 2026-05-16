Sinner vence duelo de dois dias com Medvedev, e vai à final em Roma

O número 1 do mundo Jannik Sinner vai em busca do único título que ainda falta em sua coleção. Neste sábado (16), ele venceu o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em duelo que havia sido interrompido pela chuva. O italiano disputará o título do Masters 1000 de Roma com Casper Ruud, em duelo agendado para este domingo (17), a partir das 12h (de Brasília).

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A semifinal começou na véspera, e parecia seguir um roteiro tranquilo para Sinner. O número 1 do mundo conseguiu duas quebras, abriu 4-0, e confirmou a vitória sem sustos. Porém, a partir do segundo set, o cenário começou a mudar, com muitos ralis. Medvedev abriu 3-0, viu o rival empatar e o jogo ficar cada vez mais intenso fisicamente, mas sustentou a vitória na parcial.

No terceiro set, desgastado, Sinner chegou a receber atendimento médico. O italiano liderava o placar por 4/2 quando as chuvas atingiram a capital italiana e o duelo precisou ser adiado. De volta à quadra neste sábado (16), Medvedev confirmou seu saque, mas não conseguiu quebrar o adversário e evitar a 38ª final da carreira de Sinner.

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Jannik Sinner durante a semifinal do Masters 1000 de Roma(Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Duelo pelo título inédito

Assim como Sinner, Ruud também busca o primeiro título no torneio. O norueguês, número 25 do mundo, avançou à decisão após vencer o italiano Luciano Darderi por duplo 6/1 na última sexta-feira (15), evitando uma final "caseira".

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O histórico do duelo é de completo domínio de Jannik Sinner: em quatro jogos disputados pelo circuito profissional, Ruud não venceu um set sequer.

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