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Sinner vence duelo de dois dias com Medvedev, e vai à final em Roma

Partida interrompida pela chuva foi concluída neste sábado (16)

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Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 16/05/2026
13:47
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Jannik Sinner comemora durante duelo com Daniil Medvedev, na semifinal do Masters 1000 de Roma
imagem cameraJannik Sinner comemora durante duelo com Daniil Medvedev, na semifinal do Masters 1000 de Roma (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
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O número 1 do mundo Jannik Sinner vai em busca do único título que ainda falta em sua coleção. Neste sábado (16), ele venceu o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em duelo que havia sido interrompido pela chuva. O italiano disputará o título do Masters 1000 de Roma com Casper Ruud, em duelo agendado para este domingo (17), a partir das 12h (de Brasília).

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A semifinal começou na véspera, e parecia seguir um roteiro tranquilo para Sinner. O número 1 do mundo conseguiu duas quebras, abriu 4-0, e confirmou a vitória sem sustos. Porém, a partir do segundo set, o cenário começou a mudar, com muitos ralis. Medvedev abriu 3-0, viu o rival empatar e o jogo ficar cada vez mais intenso fisicamente, mas sustentou a vitória na parcial.

No terceiro set, desgastado, Sinner chegou a receber atendimento médico. O italiano liderava o placar por 4/2 quando as chuvas atingiram a capital italiana e o duelo precisou ser adiado. De volta à quadra neste sábado (16), Medvedev confirmou seu saque, mas não conseguiu quebrar o adversário e evitar a 38ª final da carreira de Sinner.

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Jannik Sinner durante a semifinal do Masters 1000 de Roma
Jannik Sinner durante a semifinal do Masters 1000 de Roma(Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Duelo pelo título inédito

Assim como Sinner, Ruud também busca o primeiro título no torneio. O norueguês, número 25 do mundo, avançou à decisão após vencer o italiano Luciano Darderi por duplo 6/1 na última sexta-feira (15), evitando uma final "caseira".

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O histórico do duelo é de completo domínio de Jannik Sinner: em quatro jogos disputados pelo circuito profissional, Ruud não venceu um set sequer.

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