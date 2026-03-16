Após oscilações, Calderano volta ao Top-3 do ranking mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano vive um início de ano de oscilações no ranking mundial. Após atingir um histórico segundo lugar, melhor marca de um atleta sul-americano, o brasileiro caiu para a quarta posição. No entanto, em atualização da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) nesta segunda-feira (16), Calderano aparece no terceiro lugar do mundo.

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➡️ Calderano perde de virada para algoz olímpico e cai nas quartas do WTT Champions

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O brasileiro faz uma temporada consistente, somando 11 vitórias em 15 derrotas. As boas atuações se traduziram, principalmente, no título da Copa América, no início de fevereiro. Foi após essa conquista que ele alcançou a segunda posição do ranking mundial.

Em seu último compromisso até aqui, Calderano foi eliminado nas quartas de final do WTT Champions de Chongqing, na China. No último sábado (14), o mesatenista lutou, mas foi derrotado pelo francês Felix Lebrun no tiebreak. As parciais foram 10/12, 11/9, 10/12, 10/12, 11/8, 13/11 e 13/11.

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Hugo Calderano sobre no ranking após WTT de Chongqing, na China (Foto: World Table Tennis)

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Hugo Calderano e Bruna Takahashi atingem posição histórica no ranking de duplas

Calderano e Takahashi marcaram seus nomes na história do tênis de mesa ao se tornarem a primeira dupla mista não chinesa a conquistar o título de um Grand Smash, na edição de Singapura. Após o feito, protagonizado no fim de fevereiro, a parceria subiu uma posição no ranking mundial da WTT, chegando à quarta colocação.

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Após o título em Singapura, Calderano e Takahashi ganharam 2000 pontos e chegaram ao total de 4760. Confira o Top-5 do ranking mundial: