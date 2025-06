Os italianos Jannik Sinner e o tenor Andrea Bocelli, estrela da música clássica mundial, lançaram, nesta semana, uma emocionante parceria. Os dois estrelam a música 'Polvere e Gloria ('Poeira e Glória), e o número 1 do mundo compartilhou a novidade em suas redes sociais nesta sexta (20).



Em entrevista ao canal italiano TG1, Bocelli elogiou o desempenho do número 1 do mundo no tênis:

- Fiquei impressionado, maravilhado e admirado com a sua personalidade. É um rapaz cheio de boa vontade, sacrifício e vontade de fazer, sabe o que significa trabalho duro - disse o cantor, que também ficou encantando com a humildade do compatriota.



O clipe traz algumas imagens da infância do número 1 do mundo, inclusive ganhando troféus como esquiador, seu hobby preferido. O tenista mostra enorme habilidade nesse esporte na neve.

- Se você trabalhar, vai chegar ainda mais alto. Aquele que trabalha é o talentoso - conta o número 1 do mundo, em outro momento do clipe.



- Nas nossas vidas, há sempre muitas primeiras vezes. Tudo o que você tem que fazer é ser você mesmo - diz Sinner, na abertura do clipe, que traz diálogo entre ele e Bocelli.

Na quinta-feira, Sinner foi surpreendido pelo cazaque Alexander Bublik nas oitavas de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Há três semanas, o italiano havia superado o mesmo rival nas quartas de Roland Garros. Quatro dias depois, o líder do ranking sofreu a mais dura derrota da carreira, quando desperdiçou três match-points na final de Paris contra o espanhol Carlos Alcaraz.

Vídeo de Sinner e uma estrela da música clássica mundial, Bocelli

